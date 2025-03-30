Кому уменьшат пенсии в 2025 году

Кабинет Министров Украины установил ограничительные коэффициенты для специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, депутатам, членам правительства, дипломатам и другим, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Таким образом, к чиновникам, чья пенсия превышает 23 610 гривен (10 минимальных пенсий), будут применены ограничительные коэффициенты. Однако, это не касается обычных пенсионеров.

К кому именно применяются ограничительные коэффициенты

Коэффициенты ограничения применяются к пенсиям, назначенных в соответствии с такими нормативно-правовыми актами, как Таможенный кодекс Украины, а также ряда законов, включая:

"О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете Министров Украины", "О государственной службе", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "

О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Кроме того, к этому списку добавляется постановление Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Важно! Решение об ограничительных коэффициентах для таких пенсий принято согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".