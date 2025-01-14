Какие пенсионные ограничения будут действовать в 2025 году

Согласно нововведениям, пенсии в 2025 году не могут превышать четыре средние пенсии по стране или десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас это 23 610 гривен), сообщают в "На пенсии", передает 24 Канал.

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Таким образом, при ограничении высших пенсий будут применять понижающие коэффициенты: чем выше выплата, тем больше коэффициент. Впрочем, такие меры будут касаться только доплат, которые предусмотрены за работу в отдельных силовых или иных структурах.

Обратите внимание! Это поможет уменьшить разницу между обычными пенсиями и спецпенсиями, которые могут быть в несколько раз больше.

Однако в Министерстве социальной политики Украины заверили, что пенсии, исчисленные на основе уплаченных страховых взносов, уменьшаться не будут.