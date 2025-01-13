Почему бельгийцы бастуют
Из-за забастовки было остановлено авиа- и железнодорожное сообщение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и RTBF.
Читайте также Справедливость для всех: как может начисляться пенсия для украинцев по-новому
Обратите внимание! Некоторые школы Бельгии также не работают. К забастовке присоединилось около 20 тысяч учителей.
В частности, более половины рейсов в аэропорту Брюсселя была отменена именно из-за отсутствия наземного персонала. Речь идет о грузчиках, работников службы безопасности и так далее.
В свою очередь, NMBS – национальный железнодорожный оператор Бельгии сообщает, что количество поездов, которые сейчас курсируют, ограничено. Уменьшилось и количество работающего общественного транспорта.
Что известно о новой пенсионной реформе в Бельгии?
В результате проведения пенсионной реформы, выплаты пенсионеров могут уменьшиться на сумму от 300 до 800 евро в месяц. К тому же есть вероятность увеличения необходимого количества трудового стажа для выхода на пенсию.