Почему бельгийцы бастуют

Из-за забастовки было остановлено авиа- и железнодорожное сообщение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и RTBF.

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Обратите внимание! Некоторые школы Бельгии также не работают. К забастовке присоединилось около 20 тысяч учителей.

В частности, более половины рейсов в аэропорту Брюсселя была отменена именно из-за отсутствия наземного персонала. Речь идет о грузчиках, работников службы безопасности и так далее.

В свою очередь, NMBS – национальный железнодорожный оператор Бельгии сообщает, что количество поездов, которые сейчас курсируют, ограничено. Уменьшилось и количество работающего общественного транспорта.