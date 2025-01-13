Чому бельгійці страйкують
Через страйк було зупинено авіа- та залізничне сполучення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та RTBF.
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Зверніть увагу! Деякі школи Бельгії також не працюють. До страйку приєдналось близько 20 тисяч вчителів.
Зокрема, більш як половина рейсів в аеропорту Брюсселя була скасована саме через відсутність наземного персоналу. Йдеться про вантажників, працівників служби безпеки тощо.
Своєю чергою, NMBS – національний залізничний оператор Бельгії повідомляє, що кількість поїздів, які зараз курсують, обмежена. Зменшилась і кількість працюючого громадського транспорту.
Що відомо про нову пенсійну реформу у Бельгії?
Внаслідок проведення пенсійної реформи, виплати пенсіонерів можуть зменшитись на суму від 300 до 800 євро на місяць. До того ж є імовірність збільшення необхідної кількості трудового стажу для виходу на пенсію.