Які пенсійні обмеження діятимуть у 2025 році

Згідно із нововведеннями, пенсії у 2025 році не можуть перевищувати чотири середні пенсії по країні або десяти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (нині це 23 610 гривень), повідомляють у "На пенсії", передає 24 Канал.

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Таким чином, при обмеженні вищих пенсій застосовуватимуть знижувальні коефіцієнти: чим вища виплата, тим більший коефіцієнт. Втім, такі заходи стосуватимуться тільки доплат, які передбачені за роботу в окремих силових чи інших структурах.

Зверніть увагу! Це допоможе зменшити різницю між звичайними пенсіями та спецпенсіями, які можуть бути в кілька разів більшими.

Проте в Міністерстві соціальної політики України запевнили, що пенсії, обчислені на основі сплачених страхових внесків, зменшуватися не будуть.