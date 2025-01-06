Как ограничат выплаты
Соответствующие понижающие коэффициенты будут применены к суммам, которые превышают этот порог. Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном на официальном портале Кабмина, передает 24 Канал.
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- Выплаты от 10 до 11 прожиточных минимумов будут снижены с коэффициентом 0,5.
- От 11 до 13 прожиточных минимумов – коэффициент 0,4.
- От 13 до 17 прожиточных минимумов – коэффициент 0,3.
- От 17 до 21 прожиточного минимума – коэффициент 0,2.
- Для сумм свыше 21 прожиточного минимума (49,58 тысячи гривен) – коэффициент 0,1, То есть такие выплаты будут снижены в 10 раз.
Исключения из ограничений
Эти ограничения не будут применяться к пенсиям следующих категорий граждан:
- Лиц, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО) и обеспечении ее проведения.
- Защитников, которые находились в районах выполнения мероприятий по обороне Украины во время военной агрессии России.
- Членов семей погибших, пропавших без вести или умерших защитников Украины, которые получают пенсии по случаю потери кормильца.
Важно. Решение принято в рамках мероприятий, направленных на оптимизацию государственных расходов в период военного положения.