Как ограничат выплаты

Соответствующие понижающие коэффициенты будут применены к суммам, которые превышают этот порог. Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном на официальном портале Кабмина, передает 24 Канал.

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  • Выплаты от 10 до 11 прожиточных минимумов будут снижены с коэффициентом 0,5.
  • От 11 до 13 прожиточных минимумов – коэффициент 0,4.
  • От 13 до 17 прожиточных минимумов – коэффициент 0,3.
  • От 17 до 21 прожиточного минимума – коэффициент 0,2.
  • Для сумм свыше 21 прожиточного минимума (49,58 тысячи гривен) – коэффициент 0,1, То есть такие выплаты будут снижены в 10 раз.

Исключения из ограничений

Эти ограничения не будут применяться к пенсиям следующих категорий граждан:

  • Лиц, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО) и обеспечении ее проведения.
  • Защитников, которые находились в районах выполнения мероприятий по обороне Украины во время военной агрессии России.
  • Членов семей погибших, пропавших без вести или умерших защитников Украины, которые получают пенсии по случаю потери кормильца.

Важно. Решение принято в рамках мероприятий, направленных на оптимизацию государственных расходов в период военного положения.