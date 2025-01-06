Як обмежать виплати
Відповідні знижувальні коефіцієнти будуть застосовані до сум, які перевищують цей поріг. Про це йдеться у постанові уряду, оприлюдненій на офіційному порталі Кабміну, передає 24 Канал.
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- Виплати від 10 до 11 прожиткових мінімумів будуть знижені з коефіцієнтом 0,5.
- Від 11 до 13 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,4.
- Від 13 до 17 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,3.
- Від 17 до 21 прожиткового мінімуму – коефіцієнт 0,2.
- Для сум понад 21 прожитковий мінімум (49,58 тисячі гривень) – коефіцієнт 0,1, тобто такі виплати будуть знижені в 10 разів.
Виключення з обмежень
Ці обмеження не застосовуватимуться до пенсій наступних категорій громадян:
- Осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) та забезпеченні її проведення.
- Захисників, які перебували у районах виконання заходів із оборони України під час воєнної агресії Росії.
- Членів сімей загиблих, зниклих безвісти чи померлих захисників України, які отримують пенсії у разі втрати годувальника.
Важливо. Рішення ухвалено в межах заходів, спрямованих на оптимізацію державних витрат у період воєнного стану.