Як обмежать виплати

Відповідні знижувальні коефіцієнти будуть застосовані до сум, які перевищують цей поріг. Про це йдеться у постанові уряду, оприлюдненій на офіційному порталі Кабміну, передає 24 Канал.

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Виплати від 10 до 11 прожиткових мінімумів будуть знижені з коефіцієнтом 0,5.

Від 11 до 13 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,4.

Від 13 до 17 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,3.

Від 17 до 21 прожиткового мінімуму – коефіцієнт 0,2.

Для сум понад 21 прожитковий мінімум (49,58 тисячі гривень) – коефіцієнт 0,1, тобто такі виплати будуть знижені в 10 разів.

Виключення з обмежень

Ці обмеження не застосовуватимуться до пенсій наступних категорій громадян:

Осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) та забезпеченні її проведення.

Захисників, які перебували у районах виконання заходів із оборони України під час воєнної агресії Росії.

Членів сімей загиблих, зниклих безвісти чи померлих захисників України, які отримують пенсії у разі втрати годувальника.

Важливо. Рішення ухвалено в межах заходів, спрямованих на оптимізацію державних витрат у період воєнного стану.