Яким має бути страховий стаж у 2025 році

Щороку вимога щодо стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшується, і до 2028 року становитиме 35 років. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2025 році:

у 60 років — від 32 років стажу;

у 63 роки — від 22 років стажу;

у 65 років — від 15 років стажу.

Перерахунок пенсій у 2025 році

В Україні наступна індексація пенсій запланована на березень 2025 року, за прогнозами, підвищення становитиме від 10% до 17%. Це коригування стосуватиметься виключно базового розміру пенсії, без урахування будь-яких додаткових надбавок.

Варто зазначити, що громадян, які почали отримувати пенсію в останні роки, ця індексація не торкнеться, оскільки їхні виплати класифікуються як поточні.

Мінімальна та максимальна допустима сума доплати після проведення індексації – це 100 та 1500 гривень відповідно.