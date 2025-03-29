Скільки стажу для виходу на пенсію зараз

Щоб вийти на пенсію в 60 років цьогоріч необхідно мати як мінімум 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Водночас для іншого віку мінімуми стажу встановлені такі:

тим, хто хоче піти на заслужений відпочинок у 63 роки необхідно мати мінімум 23 роки страхового стажу;

необхідно мати мінімум 23 роки страхового стажу; а от тим, хто хоче піти на пенсію у 65 років потрібно набути щонайменше 15 років страхового стажу.

Чому вийти на пенсію стане важче

До 2028 року мінімуми стажу для 60 та 63 років змінюватимуться. Вони щорічно зростатимуть.

Для тих, хто хоче вийти на пенсію у 60 років мінімуми зміняться так:

у 2026 році для виходу на пенсію потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 2027 році – 34 роки страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Для 63 років мінімуми встановлять такі:

у 2026 році потрібно буде мати уже мінімум 23 роки страхового стажу;

у 2027 році – 24 роки страхового стажу;

у 2028 році – 25 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Мінімум встановлений для 65 років – 15 років страхового стажу поки що не зазнаватиме змін.