Как УБД начисляют льготный стаж

Служба в Силах обороны, а также наличие непосредственного участия в боевых операциях определяют права военных по льготному стажу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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В формуле льготного зачисления указывается, что месяц службы в боевых действиях во время военного положения засчитывается как 3 месяца выслуги лет, при условии минимум одного месяца непосредственного участия.

Поэтому льготный стаж рассчитывается по формуле: "1 месяц = 3". Ведь часть в боевых действиях во время военного положения, по закону, дает право на трехкратное зачисление стажа. То есть если военнослужащий находился на фронте 12 месяцев, то этот период фактически будет зачислен в его стаж, как 36 месяцев.

Право на досрочную пенсию для УБД

Право на досрочную пенсию имеют:

мужчины-УБД могут выйти на пенсию с 55 лет, если имеют 25 и более лет страхового стажа;

женщины-УБД имеют право на пенсию с 50 лет, при наличии не менее 20 лет стажа.

Для военнослужащих выслуга лет засчитывается как полноценный страховой стаж, что дает им право выйти на пенсию раньше, чем другие категории, при условии соблюдения специальных нормативов по продолжительности службы.

Чтобы получить досрочную пенсию УБД военнослужащий должен предоставить:

удостоверение УБД;

военный билет, справки об участии в боевых действиях;

трудовую книжку, документы о военной службе;

паспорт и ИНН;

справку о денежном обеспечении (выдается частью/военкоматом).

Подать эти документы можно как онлайн – через портал Пенсионного фонда или лично в ближайшем сервисном центре ПФУ.

Надбавки к пенсиям УБД

Участникам боевых действий предусмотрена ежемесячная надбавка 25% к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Если общий размер пенсионных выплат меньше установленного минимума, государство осуществляет адресную помощь:

человек с инвалидностью вследствие войны I группы – 16 847 гривен;

человек с инвалидностью вследствие войны II группы – 13 822 гривны;

человек с инвалидностью вследствие войны III группы – 9 478 гривен;

участник боевых действий / Майдана – 5 528 гривен.

В 2025 году государство гарантирует льготы для военнослужащих и УБД, которые прошли службу во время войны. Ключ к пенсии, напоминают юристы, - это правильно оформленный пакет документов, юридическая грамотность и поддержка адвоката при необходимости.