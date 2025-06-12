Сколько УБД могут платить за свет со скидкой

Правительство Украины продлило действие тарифа на электроэнергию, поэтому он будет действовать до конца октября 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Это означает, что стоимость электроэнергии для населения в июне составляет 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время неизменным останется "ночной тариф". Он и в дальнейшем будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час.

УБД имеют 75% скидки на оплату коммуналки, поэтому могут платить за свет меньше.

Какие еще льготы имеют УБД

Участники боевых действий могут рассчитывать на такие льготы от государства:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на коммунальные услуги;

75% скидки на стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления;

100% скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Как получить скидку на коммуналку УБД

После получения статуса УБД лицу необходимо подать два заявления: первое для внесения данных в ЕГАРП (Единый госреестр льготников), а второе – для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обращаться следует в Пенсионный фонд Украины. Вместе с заявлениями нужно предоставить оригиналы и копии следующих документов:

Паспорта; Идентификационного кода; Удостоверение участника боевых действий.

Обратите внимание! Если статус УБД еще не оформлено, скидка на коммунальные услуги пока не предоставляется.