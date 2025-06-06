Тарифы на свет в июне

Это означает, что стоимость электроэнергии для населения в июне составляет 4,32 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 грн за гривны за киловатт-час,

– написал Шмыгаль.

В то же время неизменным останется "ночной тариф". Он и в дальнейшем будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час.

Напомним! Ночной тариф действует с 23 часов вечера до 7 часов утра.