Тарифы на свет в июне
Это означает, что стоимость электроэнергии для населения в июне составляет 4,32 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 грн за гривны за киловатт-час,
– написал Шмыгаль.
В то же время неизменным останется "ночной тариф". Он и в дальнейшем будет составлять 2,16 гривны за киловатт-час.
Напомним! Ночной тариф действует с 23 часов вечера до 7 часов утра.
Как платить меньше за электричество?
Однако с помощью трехзонных счетчиков за свет можно платить меньше. Для таких лиц с 8 до 11 часов и с 20 до 22 часов тариф составляет 6,48 гривны за киловатт-час, а с 23 до 7 часов – 1,73 гривны за киловатт-час. А в остальное время – 4,32 гривны за киловатт-час.