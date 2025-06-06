Как экономно пользоваться кондиционером
В среднем современный кондиционер для охлаждения помещения в 30 квадратных метров потребляет примерно 1 киловатт в час, сообщает 24 Канал со ссылкой на YASNO.
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Чем выше температура, тем больше электроэнергии будет использоваться. Поэтому для экономного потребления советуют:
- Включать кондиционер только в случае крайней необходимости и только в комнате, где вы находитесь;
- Закрывать окна и двери, когда работает кондиционер и в течение определенного времени после его выключения;
- Не закрывайте кондиционер шторами или мебелью;
- Не настраивайте низкий температурный режим – 22-24 ⁰С будет вполне оптимально.
Как сохранить прохладу в помещении без кондиционера
Эти советы имеют эффект, если соблюдать регулярно и в комплексе:
- установите жалюзи или заклейте окна плавкой, отражающей свет и тепло пленкой;
- чаще делайте влажную уборку;
- выключайте электроприборы, которые могут нагреваться (ноутбук, зарядные устройства и т.д.)
- увлажняйте воздух – можно приобрести специальный увлажнитель или использовать обычный пульверизатор;
- используйте вентилятор – эффект будет ощутимее, если перед ним поставить бутылки с ледяной водой.
Как экономить свет в помещении с бойлером
Для экономии электроэнергии с бойлером следует придерживаться следующих советов:
- Отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов – это снизит энергопотребление без ограничения комфорта;
- Вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера;
- Запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку. При наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;
- Не выключать бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.
Если бойлер в квартире более современный, то выключать его из розетки нет смысла, потому что на новый нагрев воды уйдет больше электричества чем на поддержание постоянной температуры.