Как сэкономить на кондиционере

Если человек только выбирает кондиционер, ему стоит обратить внимание на инверторные устройства. Они не выключаются, а переходят в режим пониженной мощности, когда в помещении желаемая температура.

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Если кондиционер уже есть, не рекомендуется во время его работы открывать окна и двери. Также можно купить жалюзи и светоотражающую пленку на окна, что создаст в квартире прохладу.

Обратите внимание! Также немного охладить квартиру может помочь влажная уборка.

На кондиционере стоит включать функцию "Эко", а в ночное время переводить его в режим "Sleep", который снижает уровень шума и расход электричества.

К слову, нормальная температура помещении способствует меньшему расходу света другими приборами, в частности холодильником. Если в комнате +30 градусов, он потратит больше энергии чтобы охладить пищу.

Также, если у потребителя двухзонный счетчик, то наиболее энергоемкие приборы стоит включать ночью, когда тариф вдвое ниже.

Как сэкономить на бойлере

Чтобы экономно пользоваться бойлером надо:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;

при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.

Обратите внимание! С 1 июня тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час.