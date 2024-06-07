Как сэкономить на кондиционере
Если человек только выбирает кондиционер, ему стоит обратить внимание на инверторные устройства. Они не выключаются, а переходят в режим пониженной мощности, когда в помещении желаемая температура.
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Если кондиционер уже есть, не рекомендуется во время его работы открывать окна и двери. Также можно купить жалюзи и светоотражающую пленку на окна, что создаст в квартире прохладу.
На кондиционере стоит включать функцию "Эко", а в ночное время переводить его в режим "Sleep", который снижает уровень шума и расход электричества.
К слову, нормальная температура помещении способствует меньшему расходу света другими приборами, в частности холодильником. Если в комнате +30 градусов, он потратит больше энергии чтобы охладить пищу.
Также, если у потребителя двухзонный счетчик, то наиболее энергоемкие приборы стоит включать ночью, когда тариф вдвое ниже.
Как сэкономить на бойлере
Чтобы экономно пользоваться бойлером надо:
- отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;
- запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;
- при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;
- вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.