Об этом 24 Каналу заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что 85% денег, которые получит энергорынок благодаря повышению цен, направят для "Энергоатома". Еще 15% – для "Укргидроэнерго".
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Пойдут ли деньги на восстановление
Объекты последнего имеют существенные повреждения. Есть необходимость восстанавливать и работать.
"Энергоатом" от обстрелов не страдал, и не было там никаких разрушений. Поэтому эта часть денег безусловно вряд ли попадет в процесс восстановления и восстановления генерационных мощностей,
– сказал Харченко.
Повышение тарифа на свет
- Тариф для населения с 1 июня составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Ранее он был 2,64 гривны. В то же время в Министерстве энергетики заявили, что сейчас рыночная стоимость одного киловатт-часа – более 7,5 гривен.
- Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что дополнительные средства, которые получат благодаря повышению тарифа, направят на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации. Она добавила, что повышение цен – это вынужденный шаг. Его единственная причина – значительные потери украинской энергосистемы из-за атак России.
- В то же время некоторые граждане могут получить частичную компенсацию за ЖКУ. Программа предусмотрена для тех украинцев, которые безвозмездно предоставляют свое жилье ВПЛ.
- Также для некоторых категорий людей предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Например, это касается многодетных семей и пенсионеров.