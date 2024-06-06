Об этом 24 Каналу заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что 85% денег, которые получит энергорынок благодаря повышению цен, направят для "Энергоатома". Еще 15% – для "Укргидроэнерго".

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Пойдут ли деньги на восстановление

Объекты последнего имеют существенные повреждения. Есть необходимость восстанавливать и работать.

"Энергоатом" от обстрелов не страдал, и не было там никаких разрушений. Поэтому эта часть денег безусловно вряд ли попадет в процесс восстановления и восстановления генерационных мощностей,

– сказал Харченко.

Обратите внимание! В результате масштабных обстрелов энергоинфраструктуры Украина потеряла около 9 гигаватт мощностей. От атак россиян повреждены, в частности, ТЭС государственной компании "Центрэнерго" и ГЭС "Укргидроэнерго". Между тем правительство имеет стратегию укрепления энергетического сектора.

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