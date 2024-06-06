Про це 24 Каналу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що 85% грошей, які отримає енергоринок завдяки підвищенню цін, спрямують для "Енергоатома". Ще 15% – для "Укргідроенерго".

До теми Тариф на світло з 1 червня: якою буде ціна для населення й бізнесу і чи вплине це на відключення

Чи підуть гроші на відновлення

Об'єкти останнього мають суттєві пошкодження. Є необхідність відновлювати й працювати.

"Енергоатом" від обстрілів не страждав, і не було там жодних руйнувань. Тому ця частина грошей безумовно навряд чи потрапить до процесу відновлення і відбудови генераційних потужностей,

– сказав Харченко.

Зверніть увагу! Унаслідок масштабних обстрілів енергоінфраструктури Україна втратила близько 9 гігаватів потужностей. Від атак росіян пошкоджені, зокрема, ТЕС державної компанії "Центренерго" та ГЕС "Укргідроенерго". Тим часом уряд має стратегію зміцнення енергетичного сектору.

Підвищення тарифу на світло