Скільки зараз українці платять за світло

Тариф на світло в Україні наразі складає 2,64 гривні за кіловат-годин не залежно від спожитого обсягу електроенергії. Останній раз він змінювався рік тому, 30 травня. Також у 2023 році зріс тариф й на розподіл електроенергії.

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За прогнозами експертів тариф для населення може зрости мало не вдвічі найближчими днями. Також заступник міністра енергетики Микола Колісник раніше зауважував, що підвищення тарифів на електроенергію торік виправдало себе, адже завдяки цьому, відновили 3 гігавати потужностей.

Зверніть увагу! В результаті ракетних обстрілів Росією енергосистеми України майже 80% об'єктів генерації електроенергії були знищені або серйозно пошкоджені. Наразі загальні збитки оцінюються більше ніж в 1 мільярд доларів. Також у системі спостерігається дефіцит потужностей, який становить 8 гігаватів.

Скільки платитиме населення за світло у червні

Під час розмови з 24 Каналом експерт Олег Попенко розповів, що Кабмін неодноразово наголошував на тому, що ціна на електроенергію для населення може зрости. Планується, що ціна підніметься до 4,80 гривні за кіловат.

Олег Попенко Експерт з питань житлово-комунальних послуг Втім, остаточного рішення щодо підняття ще немає. Завтра, 31 травня, планується позачергове засідання Кабміну, де, найімовірніше, буде прийнято рішення про підвищення тарифу або з 1 червня, або з 1 липня.

Передбачається, що тариф не підійматимуть для тих, хто в місяць споживає менш як 100 кіловатів. Для таких споживачів ціна надалі становитиме теперішні 2,64 гривні за кіловат.

Однак для тих, хто буде використовувати понад 100 кіловатів, платіжка прийде за новим тарифом.

Наприклад, якщо людина після того, як буде прийняте рішення про підвищення вартості світла, в місяць спожила 200 кіловатів, тоді за світло доведеться заплатити 744 гривні.

За аналогічну кількість кіловатів на сьогодні населення платить 528 гривень.

Які ціни на світло для бізнесу

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня.

Відтак Попенко розповідає, що тарифи зросли в травні щодо квітня десь на 24 – 26%. І ще на 25% орієнтовно зростуть по відношенню червень до травня.

Але і це ще не все. Очікується зростання вартості розподілу й вартості передачі, тобто послуги Укренерго виростуть орієнтовно на 20%. Також це стосуватиметься обленерго, але точних підрахунків ще немає. Загалом, тарифи електроенергії зростуть для бізнесу щонайменше на 50%. Цифри ростуть не по днях, а по годинах,

– каже Олег Попенко.

Максимальні граничні ціни на ринку на добу наперед:

з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривень за мегават-годину (зараз 3 000 гривень за мегават-годину),

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину (зараз з 07:00 до 08:00 – 5 600 гривень за мегават-годину),

з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину (зараз – 7 500 гривень за мегават-годину).

Важливо! При цьому мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 гривень за мегават-годину.

Щодо ринку, що балансує, то ціни такі:

з 00:00 до 07:00 – 6 600 гривень за мегават-годину (зараз 4 000 гривень),

з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – ціна залишається 8 250 гривень за мегават-годину,

з 17:00 до 23:00 – 10 000 гривень за мегават-годину (зараз 8 250 гривень),

з 23:00 до 00:00 – 8 250 гривень за мегават-годину (зараз 4 000 гривень).

Чому тариф на світло може зрости влітку

У коментарі 24 Каналу експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко пояснив, що насамперед у "Енергоатому" та "Укренерго" немає можливості покривати різницю між ринковою та ціною для населення. А ця різниця наразі досить суттєва.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Для промисловості ціна близько 7,50 гривень. Ціна електричної енергії кінцева для населення 2,64 гривні. Цю різницю покривав "Енергоатом" і компанія "Укренерго". Але приблизна сума покриття витрат цих компаній 150 мільярдів гривень. Зараз цих можливостей у них немає.

Омельченко також нагадав, що "Укргідроенерго" втратила приблизно 50% потужності від обстрілів. Компанія "Енергоатом" втратила найбільше – ЗАЕС, по-перше, а по-друге – вона зараз пішла в ремонтну кампанію. Своїх атомних блоків для підготовки до осінньо-зимового періоду у них теж немає, відповідних коштів, щоб покривати цю різницю.

Чи вплине новий тариф на відключення світла

Що стосується того, чи може підвищення тарифу на електроенергію сприяти зменшенню відключень світла влітку й надалі, то Омельченко пояснює, що це так не працює, адже влітку навпаки може бути й більше, ніж було через пікове навантаження на енергосистему.

З одного боку, ремонтної кампанії, а з іншого боку – збільшаться витрати через спекотну погоду і підвищене використання кондиціонерів. Це по-перше. А по-друге, за два місяці неможливо відремонтувати значні обсяги зруйнованої потужності, оскільки це потребує набагато більше часу,

– додає він.

Також експерт зауважує, що відключення світла через дефіцит та навантаження на енергосистему можуть тривати не лише протягом всієї війни, але і якийсь час після її закінчення. "Відновити повністю всі потужності не є можливим. Є шанс відновити якусь частину цих потужностей, щоб було менше дефіциту і щоб забезпечити цілісність енергетичної системи, мінімально необхідні потреби населення і промисловості особливо оборонної. Це головні цілі", – резюмує він.

Як заощадити та платити за світло менше

Замініть звичайні лампи на LED

Трохи заощадити на електроенергії можливо, замінивши старі лампи розжарювання на енергоефективні LED лампи, адже перші мають низьку механічну стійкість, служать короткий термін та мають високу температуру поверхні.

Перейдіть на зонний тариф

Зонні тарифи – це система, де ціни на електроенергію залежать від часу доби. В Україні існують два види зонних тарифів: двозонний та тризонний. У першому випадку добу розділяють на два періоди: день і ніч, у другому – на три: ніч, піковий та напівпіковий.

Важливо! Холодильник споживає до 20% від загальної кількості спожитої електроенергії сім’єю. Також чималий обʼєм споживає телевізор, пральна машина. Тож ви можете самостійно визначити пріоритетність роботи тієї чи іншої побутової техніки й заощаджувати у такий спосіб.

Використання побутової техніки з "еко" режимом

Більшість сучасної побутової техніки має режим "еко", який призначений для економії енергії та зниження витрат, а також допомагає продовжити термін служби техніки. Тож переключивши техніку на нього можна чимало заощадити.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу