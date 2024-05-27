На скільки зросте вартість світла

З 1 червня зростання вартості електроенергії не очікується. Тариф залишатиметься незмінним – 2,64 гривні за кіловат-годину.

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Однак, вартість світла усе ж може зросте влітку. На це впливає значне пошкодження енергосистеми України.

Точна вартість майбутнього тарифу невідома. У ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що розрахунки тривають, передає 24 Канал.

Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Здійснюються розрахунки щодо умов спеціальних обов'язків на різних цінах. Але вони ґрунтуються, перш за все, на тому, що для населення це мають бути посильні тарифи.

Колісник нагадав, що торік зростання електроенергії виправдало себе. Завдяки цьому, відновили 3 гігавати потужностей.

Експерт Геннадій Рябцев пояснив, що кінцеве значення тарифу залежатиме від того, що саме буде враховуватись у нього. Наприклад, ціна ремонту, собівартість виробітку електроенергії тощо.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо казати про те, на скільки, то якщо не враховувати кошти на відновлення, тобто на постачання нового обладнання, а враховувати лише собівартість виробництва електричної енергії на зараз, то можна очікувати десь від 3,50 до 4 гривень за кіловат.

Рябцев вважає, що, якщо в тариф врахують ремонт, він може зрости майже вдвічі від теперішнього. Імовірне значення вартості електроенергії складатиме 4,80 гривні.

Який стан енергосистеми зараз

Енергосистема України продовжує зазнавати значних пошкоджень. Внаслідок обстрілів зруйновано та сильно пошкоджено майже 80% об'єктів генерації.

Станом на тепер, збитки вже перевищили 1 мільярд доларів. При цьому, дефіцит енергосистеми складає 8 гігаватів потужностей.