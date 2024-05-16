Чи зросте тариф

Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що вже цього літа може відбутися підвищення тарифів на світло. Точна дата ще не відома, але це може статися або в червні, або в липні.

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Він наголосив, що новий тариф залежатиме від того, чи враховуватиметься у тариф відновлення енергетичних об'єктів, додатково до собівартості електроенергії.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо казати про те, на скільки, то якщо не враховувати кошти на відновлення, тобто на постачання нового обладнання, а враховувати лише собівартість виробництва електричної енергії на зараз, то можна очікувати десь від 3,50 до 4 гривень за кіловат.

У цю вартість врахована ціна електроенергії, тариф на передачу та тариф на розподіл.

Чи перевищить тариф 4 гривні

Нині вартість кіловата становить 4 гривні без врахування заміни пошкодженого обладнання.

На думку Рябцева, якщо в новий тариф на світло врахують усі затрати, які потрібні для генерувальних компаній й операторів систем, то один кіловат для споживачів коштуватиме більше.

Ціна може навіть до 4,80 гривні за кіловат-годину зрости,

– додає енергетичний експерт.

Залежно від того, як влада порахує вартість, тариф на світло коливатиметься від 3,50 до 4,80 гривні.

Нагадаємо! Нині тариф на світло становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики Олексій Кучеренко повідомив, що з 1 червня можуть підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень.