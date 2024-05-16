Вырастет ли тариф

Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что уже этим летом может произойти повышение тарифов на свет. Точная дата еще не известна, но это может произойти или в июне, или в июле.

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Он отметил, что новый тариф будет зависеть от того, будет ли учитываться в тариф восстановление энергетических объектов, дополнительно к себестоимости электроэнергии.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии на сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт.

В эту стоимость учтена цена электроэнергии, тариф на передачу и тариф на распределение.

Превысит ли тариф 4 гривны

Сейчас стоимость киловатта составляет 4 гривны без учета замены поврежденного оборудования.

По мнению Рябцева, если в новый тариф на свет учтут все затраты, которые нужны для генерирующих компаний и операторов систем, то один киловатт для потребителей будет стоить больше.

Цена может даже до 4,80 гривны за киловатт-час вырасти,

– добавляет энергетический эксперт.

В зависимости от того, как власть посчитает стоимость, тариф на свет будет колебаться от 3,50 до 4,80 гривны.

Напомним! Сейчас тариф на свет составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко сообщил, что с 1 июня могут повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен.