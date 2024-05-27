На сколько вырастет стоимость света

С 1 июня рост стоимости электроэнергии не ожидается. Тариф будет оставаться неизменным – 2,64 гривны за киловатт-час.

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Однако, стоимость света все же может вырастет летом. На это влияет значительное повреждение энергосистемы Украины.

Точная стоимость будущего тарифа неизвестна. В эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что расчеты продолжаются, передает 24 Канал.

Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются, прежде всего, на том, что для населения это должны быть посильные тарифы.

Колесник напомнил, что в прошлом году рост электроэнергии оправдал себя. Благодаря этому, восстановили 3 гигаватта мощностей.

Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что конечное значение тарифа зависит от того, что именно будет учитываться в него. Например, цена ремонта, себестоимость выработки электроэнергии и тому подобное.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии на сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт.

Рябцев считает, что, если в тариф учтут ремонт, он может вырасти почти вдвое от нынешнего. Вероятное значение стоимости электроэнергии будет составлять 4,80 гривны.

Каково состояние энергосистемы сейчас

Энергосистема Украины продолжает испытывать значительные повреждения. В результате обстрелов разрушено и сильно повреждено почти 80% объектов генерации.

По состоянию на сейчас, убытки уже превысили 1 миллиард долларов. При этом, дефицит энергосистемы составляет 8 гигаватт мощностей.