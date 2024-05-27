Курс валют в банках
- По состоянию на утро 27 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,90 гривны (+10 копеек против 24 мая), а продажа – 40,40 гривны (+15 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,25 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 43,90 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+25 копеек), а продажа – 40,55 гривны (+30 копеек).
- Евро покупают по 43,85 гривны (+30 копеек), а продают за 44 гривны (+25 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 40,20 гривны (+35 копеек), а продают – за 40,60 гривны (+26 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,75 гривны (+30 копеек), а продажа – 44,20 гривны (+33 копейки).
Доллар на этой неделе
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что доллар на конец мая будет находиться в пределах от 39,5 гривны до 40 гривен.
Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня, проседание курса гривны может составить максимально до 5% (с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня).
Лесовой добавляет, что если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны.
Вероятные коридоры валютных колебаний на этой неделе:
- межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро,
- наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.