Курс валют в банках
- По состоянию на утро 24 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,80 гривны (+10 копеек против 23 мая), а продажа – 40,25 гривны (+11 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,10 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,70 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (+11 копеек), а продажа – 40,25 гривны (+12 копеек).
- Евро покупают по 43,55 гривны (+10 копеек), а продают за 43,75 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,90 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,40 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,40 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,71 гривны (-1 копейка).
Какой будет курс на валютном рынке
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в конце мая курс могу находиться в пределах 39,5 – 40 гривен. Доллар вряд ли опустится ниже итоговых показателей апреля и пересечет границу в 40 гривен.
Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня, проседание курса гривны может составить максимально до 5% (с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня). То есть, если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны.
В течение следующей недели коридоры валютных колебаний могут быть такими:
- межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро,
- наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.