Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,80 гривны (+10 копеек против 23 мая), а продажа – 40,25 гривны (+11 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,10 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,70 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,15 гривны (+11 копеек), а продажа – 40,25 гривны (+12 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают по 43,55 гривны (+10 копеек), а продают за 43,75 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,90 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,40 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (+22 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,40 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,71 гривны (-1 копейка).

Какой будет курс на валютном рынке

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в конце мая курс могу находиться в пределах 39,5 – 40 гривен. Доллар вряд ли опустится ниже итоговых показателей апреля и пересечет границу в 40 гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня, проседание курса гривны может составить максимально до 5% (с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня). То есть, если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны.

В течение следующей недели коридоры валютных колебаний могут быть такими:

межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро,

39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

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