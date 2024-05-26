Чего ждать в последнюю неделю мая
В комментарии 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев отметил, что последняя неделя мая станет логическим продолжением апрельского тренда к уменьшению доходности по гривневым вкладам.
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Банкир напоминает, что 25 апреля регулятор снизил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов.
Правда, на фоне низкой инфляции, что в годовом измерении составляет 3,2%, а с начала года не превышает 1,4%, депозиты в национальной валюте остаются весомым инструментом для пассивного дохода, что и делает их интересными для граждан.
Интересно, что сейчас альтернативы гривневым вкладам почти нет. Например, вложения средств в ОВГЗ требует не только определенной осведомленности, специфических знаний, а также более мощных сумм, измеряемых сотнями тысяч гривен.
Зато чтобы "почувствовать" прибыль, размер гривневого вклада может быть существенно меньше. Сейчас минимальные размеры вкладов в банках составляют от 1 тысячи гривен,
– добавляет Замотаев.
Кроме того, другим потенциальным инструментом может стать открытие валютных вкладов. Это используется многими исключительно, как банковская "ячейка", то есть место хранения денег.
Общие характеристики
В конце мая в сегменте гривневых депозитов общие характеристики будут такими:
- Ставка по 3-месячным депозитным сертификатам останется на уровне 16,5%, поэтому тенденция к постепенному снижению доходности гривневых вкладов будет набирать обороты,
- Более 70% банков уже пересмотрели или пересматривают имеющиеся депозитные программы, снижая ставки доходности в среднем на 0,5 – 1%,
- Максимальные ставки по гривневым вкладам составят около 15% годовых,
- Средние ставки по вкладам от 3 месяцев до 6 месяцев приблизятся к 12,5% годовых,
- Средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 12 месяцев составят до 12% годовых,
- Чистая прибыль по гривневым вкладам останется на высоком уровне: в зависимости от продолжительности депозита – до 6 – 7%,
- Вместе с завершением мая подойдет к концу действие льготных, акционных условий размещения средств по старым ставкам, что на 0,5 – 1% больше нынешних.
Таким образом, есть все признаки считать, что в последнюю неделю мая завершится "оформление" новых условий размещения средств на гривневых депозитах. Также стоит заметить, что новые ставки могут продержаться минимум 2 – 3 месяца и даже больше,
– говорит банкир Дмитрий Замотаев.
В случае существенного улучшения экономических условий и снижения ставки по 3-месячным депсертификатам, доходность гривневых вкладов снова может быть пересмотрена.