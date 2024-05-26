Чого чекати в останній тиждень травня

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив, що останній тиждень травня стане логічним продовженням квітневого тренду до зменшення дохідності за гривневими вкладами.

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Банкір нагадує, що 25 квітня регулятор знизив ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами із 17,5% до 16,5%, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Щоправда, на тлі низької інфляції, що у річному вимірі складає 3,2%, а з початку року не перевищує 1,4%, депозити в національній валюті залишаються вагомим інструментом для пасивного прибутку, що і робить їх цікавими для громадян.

Цікаво, що наразі альтернативи гривневим вкладам майже немає. Наприклад, вкладання коштів в ОВДП потребує не лише певної обізнаності, специфічних знань, а також більш потужних сум, що вимірюються сотнями тисяч гривень.

Натомість щоб "відчути" прибуток, розмір гривневого вкладу може бути суттєво меншим. Наразі мінімальні розміри вкладів в банках становлять від 1 тисячі гривень,

– додає Замотаєв.

Крім того, іншим потенційним інструментом може стати відкриття валютних вкладів. Це використовується багатьма виключно, як банківська "комірка", тобто місце зберігання грошей.

Зауважте! Прибуток за ними втричі менший за гривневі вклади й не перевищує 1,4 – 1,6% річних на вклади в євро та до 1,8% річних на вклади в доларах.

Загальні характеристики

Наприкінці травня в сегменті гривневих депозитів загальні характеристики будуть такими:

Ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишиться на рівні 16,5%, відтак тенденція до поступового зниження дохідності гривневих вкладів набиратиме обертів,

Понад 70% банків вже переглянули чи переглядають наявні депозитні програми, знижуючи ставки дохідності в середньому на 0,5 – 1%,

Максимальні ставки за гривневими вкладами складуть близько 15% річних,

Середні ставки за вкладами від 3 місяців до 6 місяців наблизяться до 12,5% річних,

Середні ставки за вкладами від 9 місяців до 12 місяців складатимуть до 12% річних,

Чистий прибуток за гривневими вкладами залишиться на високому рівні: залежно від тривалості депозиту – до 6 – 7%,

Разом із завершенням травня добігатиме кінця дія пільгових, акційних умов розміщення коштів за старими ставками, що на 0,5 – 1% є більшими від теперішніх.

Таким чином, є всі ознаки вважати, що в останній тиждень травня завершиться "оформлення" нових умов розміщення коштів на гривневих депозитах. Також варто зауважити, що нові ставки можуть протриматися щонайменше 2 – 3 місяці й навіть більше,

– каже банкір Дмитро Замотаєв.

У разі суттєвого покращення економічних умов та зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами, дохідність гривневих вкладів знову може бути переглянута.