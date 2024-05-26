Чого чекати в останній тиждень травня
У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив, що останній тиждень травня стане логічним продовженням квітневого тренду до зменшення дохідності за гривневими вкладами.
Читайте також Тренд на невелику девальвацію: чи буде долар у червні по 40 гривень
Банкір нагадує, що 25 квітня регулятор знизив ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами із 17,5% до 16,5%, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів.
Щоправда, на тлі низької інфляції, що у річному вимірі складає 3,2%, а з початку року не перевищує 1,4%, депозити в національній валюті залишаються вагомим інструментом для пасивного прибутку, що і робить їх цікавими для громадян.
Цікаво, що наразі альтернативи гривневим вкладам майже немає. Наприклад, вкладання коштів в ОВДП потребує не лише певної обізнаності, специфічних знань, а також більш потужних сум, що вимірюються сотнями тисяч гривень.
Натомість щоб "відчути" прибуток, розмір гривневого вкладу може бути суттєво меншим. Наразі мінімальні розміри вкладів в банках становлять від 1 тисячі гривень,
– додає Замотаєв.
Крім того, іншим потенційним інструментом може стати відкриття валютних вкладів. Це використовується багатьма виключно, як банківська "комірка", тобто місце зберігання грошей.
Загальні характеристики
Наприкінці травня в сегменті гривневих депозитів загальні характеристики будуть такими:
- Ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишиться на рівні 16,5%, відтак тенденція до поступового зниження дохідності гривневих вкладів набиратиме обертів,
- Понад 70% банків вже переглянули чи переглядають наявні депозитні програми, знижуючи ставки дохідності в середньому на 0,5 – 1%,
- Максимальні ставки за гривневими вкладами складуть близько 15% річних,
- Середні ставки за вкладами від 3 місяців до 6 місяців наблизяться до 12,5% річних,
- Середні ставки за вкладами від 9 місяців до 12 місяців складатимуть до 12% річних,
- Чистий прибуток за гривневими вкладами залишиться на високому рівні: залежно від тривалості депозиту – до 6 – 7%,
- Разом із завершенням травня добігатиме кінця дія пільгових, акційних умов розміщення коштів за старими ставками, що на 0,5 – 1% є більшими від теперішніх.
Таким чином, є всі ознаки вважати, що в останній тиждень травня завершиться "оформлення" нових умов розміщення коштів на гривневих депозитах. Також варто зауважити, що нові ставки можуть протриматися щонайменше 2 – 3 місяці й навіть більше,
– каже банкір Дмитро Замотаєв.
У разі суттєвого покращення економічних умов та зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами, дохідність гривневих вкладів знову може бути переглянута.