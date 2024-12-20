Чи подорожчають овочі у новому році

У коментарі для 24 Каналу аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що ціни на овочі у 2025 році можуть надалі зростати, як і цього року.

Читайте також Підвищення тарифів на воду у 2025 році: чого чекати споживачам

Однак Гопка пояснює, що динаміка цін на внутрішньому ринку залежатиме насамперед від балансу між пропозицією вітчизняних, імпортних товарів та попиту.

Максим Гопка Аналітик УКАБ У ситуації, коли не вистачає української продукції, наявність достатніх обсягів імпорту буде стримувати зростання цін, однак все ж обмеженість внутрішнього виробництва може призвести до підвищення цін.

Крім того, аналітик додає, що імпортні поставки своєю чергою залежать від пропозицій на ринках експортерів та витрат на логістику.

Очікується, що до весни ціни продовжать зростати. А з настанням тепла цінова політика буде більш приємна.

Які ціни на овочі та фрукти у грудні:

В останній місяць перед 2025 роком, найвища вартість у категорії "Овочі" на часник, огірки та помідори у найбільших супермаркетах України. Їхня ціна сягає від майже 110 гривень до понад 180 гривень за кілограм.

Водночас картопля, морква та буряк коливаються у ціновому діапазоні від 30 до майже 40 гривень за кілограм.

Ціни на фрукти, як-от апельсини, мандарини та яблука, на які в зимовий період чи не найбільший попит, коштують по-різному: найдорожче коштують мандарини клементин, а найменше – яблука.

Нагадуємо! Ціни на картоплю в Україні почали суттєво рости з кінця цього літа. На початок грудня середня ціна картоплі за кілограм становила десь трохи більше, аніж 33 гривні. Натомість в аналогічний період у 2023 році вона коштувала не більше 16 гривень за кілограм.

Якими будуть ціни на молочну продукцію

Як зауважує Гопка, динаміка цін на молочну продукцію останніх місяців демонструє стійку тенденцію до зростання, обумовлену підвищенням вартості молокосировини.

Зауважте, що у період з вересня по грудень цього року вартість масла зросла найсуттєвіше – з 70 – 80 гривень до понад 100 гривень за 200 грамів.

Такий тренд на здорожчання є наслідком скорочення пропозиції молока на внутрішньому ринку, спричиненого зменшенням поголів'я корів у господарствах населення, яке було пришвидшено внаслідок військових дій.

Одночасно із цим зростання витрат на виробництво молока, пов'язане зі збільшенням вартості кормів та інших ресурсів, призвело до підвищення собівартості продукції,

– додає аналітик Гопка.

Прогнозується, що ціни надалі залежатимуть від надоїв, котрі в зимовий період менші, ніж влітку.

Важливо! Ціни на яйця також продовжать зростати в осінньо-зимовий період через додаткові витрати на обігрів, освітлення, але стабілізуються навесні, коли пропозиція збільшиться.

Якими були ціни на продукти за останній рік

Ще раніше економіст Олег Пендзин пояснив для 24 Каналу, що у листопаді продуктовий кошик для українців подорожчав на 10% за останній рік.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Найбільше зросли ціни на борщовий набір, тобто овочева група – майже удвічі. Картопля так точно. Крім того, зросла ціна й на фрукти.

Пендзин додає, що попри теперішнє здорожчання яєць, воно ж насправді виявилося несуттєвим. Річ у тім, що десяток був набагато дешевший цьогоріч, аніж торік.

Зверніть увагу! Економіст Пендзин додає, що за останні 12 місяців масло виросло в ціні майже на 19%, а м'ясо подорожчало в середньому на 5%.