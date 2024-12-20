Подорожают ли овощи в новом году

В комментарии для 24 Канала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что цены на овощи в 2025 году могут в дальнейшем расти, как и в этом году.

Читайте также Повышение тарифов на воду в 2025 году: чего ждать потребителям

Однако Гопка объясняет, что динамика цен на внутреннем рынке будет зависеть прежде всего от баланса между предложением отечественных, импортных товаров и спроса.

Максим Гопка Аналитик УКАБ В ситуации, когда не хватает украинской продукции, наличие достаточных объемов импорта будет сдерживать рост цен, однако все же ограниченность внутреннего производства может привести к повышению цен.

Кроме того, аналитик добавляет, что импортные поставки в свою очередь зависят от предложений на рынках экспортеров и расходов на логистику.

Ожидается, что до весны цены продолжат расти. А с наступлением тепла ценовая политика будет более приятная.

Какие цены на овощи и фрукты в декабре:

В последний месяц перед 2025 годом, самая высокая стоимость в категории "Овощи" на чеснок, огурцы и помидоры в крупнейших супермаркетах Украины. Их цена достигает от почти 110 гривен до более 180 гривен за килограмм.

В то же время картофель, морковь и свекла колеблются в ценовом диапазоне от 30 до почти 40 гривен за килограмм.

Цены на фрукты, например апельсины, мандарины и яблоки, на которые в зимний период едва ли не самый большой спрос, стоят по-разному: дороже всего стоят мандарины клементин, а меньше всего – яблоки.

Напоминаем! Цены на картофель в Украине начали существенно расти с конца этого лета. На начало декабря средняя цена картофеля за килограмм составляла где-то чуть больше, чем 33 гривны. Тогда как в аналогичный период в 2023 году она стоила не более 16 гривен за килограмм.

Какими будут цены на молочную продукцию

Как отмечает Гопка, динамика цен на молочную продукцию последних месяцев демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, обусловленную повышением стоимости молоко-сырья.

Заметьте, что в период с сентября по декабрь этого года стоимость масла выросла существенно – с 70 – 80 гривен до более 100 гривен за 200 граммов.

Такой тренд на подорожание является следствием сокращения предложения молока на внутреннем рынке, вызванного уменьшением поголовья коров в хозяйствах населения, которое было ускорено в результате военных действий.

Одновременно с этим рост затрат на производство молока, связанный с увеличением стоимости кормов и других ресурсов, привел к повышению себестоимости продукции,

– добавляет аналитик Гопка.

Прогнозируется, что цены в дальнейшем будут зависеть от надоев, которые в зимний период меньше, чем летом.

Важно! Цены на яйца также продолжат расти в осенне-зимний период из-за дополнительных расходов на обогрев, освещение, но стабилизируются весной, когда предложение увеличится.

Какими были цены на продукты за последний год

Еще раньше экономист Олег Пендзин объяснил для 24 Канала, что в ноябре продуктовая корзина для украинцев подорожала на 10% за последний год.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Больше всего выросли цены на борщовый набор, то есть овощная группа – почти вдвое. Картофель так точно. Кроме того, выросла цена и на фрукты.

Пендзин добавляет, что несмотря на нынешнее подорожание яиц, оно же на самом деле оказалось несущественным. Дело в том, что десяток был гораздо дешевле в этом году, чем в прошлом году.

Обратите внимание! Экономист Пендзин добавляет, что за последние 12 месяцев масло выросло в цене почти на 19%, а мясо подорожало в среднем на 5%.