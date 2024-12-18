Вырастут ли тарифы на холодную и горячую воду в следующем году

Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно рассказала 24 Каналу, что сейчас в планах нет повышения цен на горячую воду для бытовых потребителей.

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Однако если взглянуть на такие факторы, как расходы на подогрев воды и разрушения, которые наносят российские обстрелы, то вполне возможно, что цены могут вырасти в новом 2025 году, но на сколько – говорить еще рано.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Надо переждать конец отопительного сезона. Плюс, не забываем, что это же не последние обстрелы со стороны России по Украине.

Также Ненно добавила, что цены на холодную воду повышаются всегда. Поэтому речь идет о том, что те водоканалы, которые не являются лицензиатами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ), могут менять тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Напоминаем! Летом 2023 года НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифов на воду, однако несмотря на право быть независимым от политических решений Нацкомиссия постановление отменила из-за того, что и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский выступили против повышения.

Когда ждать повышения цен

Как подтверждает 24 Каналу эксперт по коммунальным вопросам Олег Попенко, в определенных городах, которые не подчинены НКРЭКУ, уже давно подняли тарифы на воду. Например, в Днепропетровской и Житомирской областях.

Но если говорить за предприятия, которые подчинены Нацкомиссии, то поднятие тарифов там скорее зависит от политической плоскости.

Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг На сегодня экономически понятно, что водоканалы требуют поднятия тарифов, но все зависит от решения Кабмина и НКРЭКУ.

Попенко добавляет, что пока неизвестно, будет ли поднятие тарифов на воду в следующем году. Кроме того, такое сдерживание цен на коммунальные услуги на фоне огромного роста стоимости электроэнергии – это временное явление.

Я думаю, все же наступит тот момент. Возможно, даже не в первой половине 2025 года, а уже в конце,

– прогнозирует эксперт.

Важно! Пока нет официального решения НКРЭКУ по увеличению тарифов на водоснабжение и водоотведение, поэтому цены для большинства городов останутся на прежнем уровне.

Для каких бытовых потребителей вода уже подорожала

С 1 января 2024 года местные власти Нововолынска приняли решение о повышении тарифов на воду. Поэтому централизованное водоснабжение подняли до 33,97 гривны за кубометр, а централизованное водоотведение до почти 29 гривен.

В "Львовводоканале" также в начале года сообщили об увеличении абонплаты за водоснабжение. Для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – тариф вырос до 19,63 гривны. В то же время для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла до 31,15 гривны.

В апреле коммунальное предприятие "Прилукитепловодоснабжение" повысило тариф на услуги по централизованному водоснабжению с 13,55 гривны до 19,88 гривны за кубометр, а водоотведения – с 24,67 гривны до 32,80 гривны за кубометр, объясняются в "Суспильном".

В то же время с сентября тариф на воду вырос и от коммунального предприятия "Гореничи", которое подчиняется Белогородскому сельскому совету Киевской области: новая стоимость централизованного водоснабжения составляет 28,05 гривны за кубометр с НДС, а услуга водоотведения подорожала для населения до 34,16 гривны за кубометр с НДС.

В декабре для жителей Ирпеня также изменится стоимость услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает "Ирпеньводоканал". На централизованное водоснабжение тариф будет составлять 24,35 гривны за кубометр с НДС, а на централизованное водоотведение – 32,53 гривны за кубометр с НДС.

Как изменились цены на воду для небытовых потребителей

В июне этого года тарифы на воду впервые с 2022 года выросли для небытовых потребителей нескольких водоканалов по решению Нацкомиссии. Повышение коснулось промышленности и бюджетных организаций.

Самая высокая цена на водоснабжение лицензиатам НКРЭКУ, которые реализуют воду или очищают сточные воды другим предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства, была утверждена для ГМП ВКХ "Днепр-западный Донбасс" – 25,83 гривны за кубометр.

А за водоотведение – КП "Житомирводоканал" ЖГС с ценой в 18,35 гривны за кубометр.

В то же время для всех других потребителей, кроме населения, тарифы были заложены на таких уровнях: