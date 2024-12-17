Кому отменят субсидию и за что

Хотя субсидия начисляется на весь отопительный сезон, в случае неуведомления об изменениях в имущественном или социальном состоянии, выплаты могут быть отменены, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

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В частности, если доходы выросли или один из членов домохозяйства находится за границей более 60 дней во время назначения субсидии. Также необходимо сообщить Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства.

Обратите внимание! Недавно была повышена максимальная сумма единовременных расходов, которые могут повлиять на возможность получения субсидии. Теперь этот лимит составляет 100 тысяч гривен. Если же расходы были на генератор или подобное оборудование, максимальная сумма увеличивается до 150 тысяч гривен.