Кому скасують субсидію і за що

Хоча субсидія нараховується на весь опалювальний сезон, у разі неповідомлення про зміни у майновому чи соціальному стані, виплати можуть бути скасовані, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

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Зокрема, якщо доходи зросли або один із членів домогосподарства перебуває за кордоном понад 60 днів під час призначення субсидії. Також необхідно повідомити Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства.

Зверніть увагу! Нещодавно було підвищено максимальну суму одноразових витрат, що можуть вплинути на можливість отримання субсидії. Тепер цей ліміт становить 100 тисяч гривень. Якщо ж витрати були на генератор чи подібне обладнання, максимальна сума збільшується до 150 тисяч гривень.