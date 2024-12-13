Хто може отримати статус багатодітної сім’ї
Сім’я вважається багатодітною, якщо в ній виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про охорону дитинства".
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При цьому до загальної кількості враховуються також:
- усиновлені діти;
- діти одного з батьків від попередніх шлюбів, які проживають з новою сім’єю;
- діти віком до 23 років, якщо вони здобувають освіту на денній формі та проживають із батьками.
Які пільги мають багатодітні сім'ї
Які пільги доступні для багатодітних сімей
Багатодітні сім’ї в Україні мають право на знижки на оплату комунальних послуг.
Оплата житла та опалення, знижка в розмірі 50% на площу:
- 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї;
- 10,5 квадратного метра на сім’ю.
Інші комунальні послуги:
- Вартість балонного газу для плити.
- Опалення твердим або рідким паливом (за відсутності централізованого опалення).
Стаціонарний телефон:
- 50% знижка на оплату послуг;
- Позачергове встановлення телефону.
Забезпечення житлом
Багатодітні сім’ї можуть отримати житло згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення":
Позачергове забезпечення житлом:
- Родини з п’ятьма або більше дітьми.
- Сім’ї, де одночасно народилося троє або більше дітей.
Першочергове забезпечення житлом:
- Одинокі багатодітні батьки.
- Сім’ї, в яких народилися двійнята.
Додаткові пільги для матерів багатодітних сімей
Законодавством України передбачено спеціальні привілеї для жінок, які народили або всиновили трьох чи більше дітей і виховали їх до шестирічного віку.
Пенсія за особливі заслуги перед Україною:
- Надається матерям, які народили або всиновили не менш як п’ятьох дітей.
- Розмір надбавки становить 35-40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Додаткова оплачувана відпустка:
- Жінкам із двома або більше дітьми до 15 років надається додаткових 10 днів до щорічної оплачуваної відпустки.
Звання "Мати-героїня":
- Присвоюється жінкам, які народили або всиновили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох чи більше дітей.
- Цей статус є державним визнанням їхньої ролі у вихованні дітей та супроводжується нагородженням і соціальними пільгами.