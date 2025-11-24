Між однокласниками, що вчаться у початковій школі, був конфлікт. До навчального закладу викликали батьків, аби вирішити суперечку між дітьми. Проте все пішло за непередбачуваним сценарієм, передає 24 Канал із посиланням на пост директора Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрія Закалюка.

Дивіться також У ТЦК Кременчука сталася стрілянина, є поранені: у відомстві розповіли деталі

Що відомо про стрілянину на подвір'ї школи №13?

Зустріч батьків і учнів відбулася у кабінеті директора за присутності соціального працівника. Втім, батьки так і не дійшли згоди та пізніше продовжили розмову сам на сам уже на подвір'ї школи.

Після словесної перепалки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і, попередньо, здійснив чотири постріли в іншого. У потерпілого – поранення в живіт та ногу.

На місце події вже викликали швидку, там працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів і вчителів не постраждав.

Будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей і є абсолютно неприйнятними,

– нагадав Закалюк.

У поліції вже відреагували на інцидент. Там повідомили, що унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли з травматичної зброї у бік іншого. Інспектор СОБ одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку. Обом чоловікам знадобилася медична допомога. Одного з них госпіталізували.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Інші випадки стрілянини в Україні та світі