Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на редактора Кременчуцької газети Олега Булашева.
Що відомо про стрілянину у ТЦК Кременчука?
У Кременчуцькому РТЦК, можливо, сталася стрілянина. Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 постраждалих.
Наразі офіційного підтвердження цьому немає.
24 Канал намагається отримати детальнішу інформацію про інцидент від правоохоронців.
Одесі натовп перевернув машину ТЦК
В Одесі натовп напав на військових ТЦК, пошкодивши службовий автомобіль і травмувавши військовослужбовців. Одеський ТЦК наголошує, що цей випадок не можна розцінювати як звичайне хуліганство чи протест.
Правоохоронці розслідують інцидент, який розцінюється як прямий напад на мобілізаційні заходи, з використанням фізичної сили, сльозогінного газу і кийків.