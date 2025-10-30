Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на редактора Кременчуцької газети Олега Булашева.

Що відомо про стрілянину у ТЦК Кременчука?

У Кременчуцькому РТЦК, можливо, сталася стрілянина. Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 постраждалих.

Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

24 Канал намагається отримати детальнішу інформацію про інцидент від правоохоронців.

Одесі натовп перевернув машину ТЦК

  • В Одесі натовп напав на військових ТЦК, пошкодивши службовий автомобіль і травмувавши військовослужбовців. Одеський ТЦК наголошує, що цей випадок не можна розцінювати як звичайне хуліганство чи протест.

  • Правоохоронці розслідують інцидент, який розцінюється як прямий напад на мобілізаційні заходи, з використанням фізичної сили, сльозогінного газу і кийків.