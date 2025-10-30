Груповий напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався 30 жовтня в одному з районів Одеси. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, пише 24 Канал.

Які деталі інциденту відомі?

Випадок стався у районі 7-го кілометра в Одесі, після того, як співробітники ТЦК забрали хлопця. Обурені мешканці розтрощили службовий бус, вибили лобове скло, перевернули автомобіль та побили військових. Згідно з повідомленням Одеського обласного ТЦК, натовп використав фізичну силу, сльозогінний газ й кийки для атаки на співробітників.

У Одеському обласному ТЦК зазначають, що цей випадок вони розцінюють не як звичайне хуліганство та протест, а як "прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам".

Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок,

– наголошують у повідомленні.

Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. Слідчі проводять необхідні дії для визначення нападників. Момент інциденту фіксувався на боді-камери військовослужбовців ТЦК, всі відео уже надані слідству. У ТЦК нагадали, що такі дії є кримінальним правопорушенням, тож за них передбачена сувора відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.

В установі закликали громадян не піддаватись на провокації та пам'ятати, що будь-які насильницькі дії проти військових грають на користь ворога та послаблюють оборону країни.

Одеський обласний ТЦК та СП продовжує виконувати всі завдання, визначені військовим командуванням – забезпечувати комплектування підрозділів Збройних Сил України задля зміцнення оборони держави.

