Груповий напад на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався 30 жовтня в одному з районів Одеси. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, пише 24 Канал.
Які деталі інциденту відомі?
Випадок стався у районі 7-го кілометра в Одесі, після того, як співробітники ТЦК забрали хлопця. Обурені мешканці розтрощили службовий бус, вибили лобове скло, перевернули автомобіль та побили військових. Згідно з повідомленням Одеського обласного ТЦК, натовп використав фізичну силу, сльозогінний газ й кийки для атаки на співробітників.
У Одеському обласному ТЦК зазначають, що цей випадок вони розцінюють не як звичайне хуліганство та протест, а як "прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам".
Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок,
– наголошують у повідомленні.
Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. Слідчі проводять необхідні дії для визначення нападників. Момент інциденту фіксувався на боді-камери військовослужбовців ТЦК, всі відео уже надані слідству. У ТЦК нагадали, що такі дії є кримінальним правопорушенням, тож за них передбачена сувора відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Момент перевертання службового авто ТЦК: дивіться відео
В установі закликали громадян не піддаватись на провокації та пам'ятати, що будь-які насильницькі дії проти військових грають на користь ворога та послаблюють оборону країни.
Одеський обласний ТЦК та СП продовжує виконувати всі завдання, визначені військовим командуванням – забезпечувати комплектування підрозділів Збройних Сил України задля зміцнення оборони держави.
У які гучні скандали потрапляли ТЦК та СП?
У Києві після затримання співробітниками ТЦК загинув 43-річний Роман Сопін. Чоловіка з важкими травмами голови доставили до лікарні, де він помер. Правоохоронці кілька днів не відкривали провадження, попередньо називаючи інцидент "нещасним випадком".
16 жовтня на Хмельниччині стався конфлікт між місцевими жінками та представниками ТЦК. Під час сутички жінки пошкодили службовий бус, розбивши лобове скло. У результаті інциденту одна жінка зламала руку, а військовослужбовець отримав травму обличчя.
У Запоріжжі двоє військовослужбовців ТЦК вимагали хабар у ветерана війни за постановку на військовий облік. Під час спроби втечі співробітники викидали гроші, отримані незаконним шляхом, просто з вікна автомобіля.