Одна з них постраждала, коли водій здав назад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про конфлікт місцевих і ТЦК на Хмельниччині?

За даними пабліків, 16 жовтня 2025 року близько 18:30 при виїзді з села Стріхівці Хмельницького району місцеві жительки почали бити бус ТЦК палицями та розбили лобове скло. На опублікованих відео видно, що водій буса здав назад, через що кілька жінок, які трималися за відчинені двері, впали.

Місцеві жительки напали на групу оповіщення: відео очевидців

(Увага! У відео присутня нецензурна лексика, 18+)

Повідомляється, що одна з них отримала перелом руки, а в працівника ТЦК розбитий ніс. Внаслідок цього на місце сутички згодом прибули швидка допомога та поліція.

На місце інциденту прибула швидка допомога та поліція: відео очевидців

У Хмельницькому ТЦК та СП прокоментували інцидент. Там зазначили, що групу оповіщення одного з їхніх відділів заблокували місцеві мешканки, перешкоджаючи руху службового автомобіля. За даними ТЦК, військовослужбовці діяли виключно в межах чинного законодавства, були ввічливими та коректними.

Згодом блокування автомобіля припинили завдяки працівникам Нацполіції. Наразі встановлюються всі причетні особи.

У ТЦК закликають громадян до правомірної поведінки, взаємної поваги та неухильного дотримання законів України. Там наголошують, що подібні дії щодо військовослужбовців, які виконують службові обов’язки, є неприпустимими та можуть кваліфікуватися як перешкоджання законній діяльності ЗСУ й інших військових формувань.

Конфлікти між цивільними й ТЦК: схожі випадки