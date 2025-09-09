Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.
Що відомо про конфлікт з ТЦК у Луцьку?
У вівторок, 9 вересня, зранку з'явилося відео в соціальних мережах, де купа людей оточили автомобіль службовців ТЦК і СП. Жителі вулиці Набережної, де сталася подія, розповіли, що люди у військовій формі нібито посадили молодого хлопця в бус.
Через те, що чоловіка почали тягнути силою, до авто підійшли мешканці, здебільшого жінки. Унаслідок конфлікту в машині ТЦК побили вікна, люди зачинили ворота й не давали військовослужбовцям поїхати. На місце викликали патрульних поліцейських і швидку допомогу.
У Луцьку стався конфлікт цивільних та представників ТЦК і поліції: дивіться відео
Як подію прокоментували в поліції та ТЦК?
Пресслужба поліції зазначила, що чоловіка зупинила група оповіщення. На вимогу копів та представників ТЦК показати військово-облікові документи він їх не надав. Після початку розмови чоловік втік на закриту територію. Пізніше на місці затримання зібрався натовп людей. Жителі пошкодили службове авто групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд.
У Волинському ТЦК так само розповіли, що чоловік відмовлявся виконувати вимоги та намагався сховатися. Цивільні люди, які його захищали нібито викрутили та вкрали ніпелі з коліс і вибили скло. Чоловікові натомість викликали "швидку", медики надали йому допомогу.
У Вінниці до пункту збору привезли чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від призову. З ними приїхали дружини, які намагалися визволити затриманих. Вони зібрали юрбу та вели трансляцію з місця в соціальних мережах. Унаслідок опору представники Вінницького ТЦК не змогли вчасно виконати свої обов’язки. Громадянкам висунули підозри в підбурювані до перешкоджання та безпосередньому перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань.
В Одеській області 43-річний чоловік викрав службовий автомобіль ТЦК та СП і сумку водія з особистими документами. Він сів до авто, коли його мали везти на ВЛК. У якийсь момент чоловік перестрибнув на водійське сидіння та поїхав додому. Розповідає, – злочин заздалегідь не планував. Йому висунули обвинувачення за незаконне заволодіння транспортним засобом.
У Салтівському районі Харкова чоловік мав конфлікт з військовослужбовцями ТЦК і СП. Під час перевірки військово-облікових документів він втік. Коли його почали наздоганяти, на шляху представників військкомату вийшов інший чоловік, який розпилив газовий балончик. Службовці отримали легкі тілесні ушкодження.