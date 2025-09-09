Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.

Дивіться також Командир розвідвзводу 28-ї ОМБр розповів про корупцію у київському ТЦК: у ЗСУ відреагували

Що відомо про конфлікт з ТЦК у Луцьку?

У вівторок, 9 вересня, зранку з'явилося відео в соціальних мережах, де купа людей оточили автомобіль службовців ТЦК і СП. Жителі вулиці Набережної, де сталася подія, розповіли, що люди у військовій формі нібито посадили молодого хлопця в бус.

Через те, що чоловіка почали тягнути силою, до авто підійшли мешканці, здебільшого жінки. Унаслідок конфлікту в машині ТЦК побили вікна, люди зачинили ворота й не давали військовослужбовцям поїхати. На місце викликали патрульних поліцейських і швидку допомогу.

У Луцьку стався конфлікт цивільних та представників ТЦК і поліції: дивіться відео

Як подію прокоментували в поліції та ТЦК?

Пресслужба поліції зазначила, що чоловіка зупинила група оповіщення. На вимогу копів та представників ТЦК показати військово-облікові документи він їх не надав. Після початку розмови чоловік втік на закриту територію. Пізніше на місці затримання зібрався натовп людей. Жителі пошкодили службове авто групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд.

У Волинському ТЦК так само розповіли, що чоловік відмовлявся виконувати вимоги та намагався сховатися. Цивільні люди, які його захищали нібито викрутили та вкрали ніпелі з коліс і вибили скло. Чоловікові натомість викликали "швидку", медики надали йому допомогу.

Конфлікти з ТЦК: останні новини