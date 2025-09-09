Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.
Что известно о конфликте с ТЦК в Луцке?
Во вторник, 9 сентября, утром появилось видео в социальных сетях, где куча людей окружили автомобиль служащих ТЦК и СП. Жители улицы Набережной, где произошло событие, рассказали, что люди в военной форме якобы посадили молодого парня в бус.
Из-за того, что мужчину начали тянуть силой, к авто подошли жители, в основном женщины. В результате конфликта в машине ТЦК побили окна, люди закрыли ворота и не давали военнослужащим уехать. На место вызвали патрульных полицейских и скорую помощь.
В Луцке произошел конфликт гражданских и представителей ТЦК и полиции: смотрите видео
Как произошедшее прокомментировали в полиции и ТЦК?
Пресс-служба полиции отметила, что мужчину остановила группа оповещения. По требованию копов и представителей ТЦК показать военно-учетные документы он их не предоставил. После начала разговора мужчина убежал на закрытую территорию. Позже на месте задержания собралась толпа людей. Жители повредили служебное авто группы оповещения, закрыли ворота и заблокировали выезд.
У Волынском ТЦК так же рассказали, что мужчина отказывался выполнять требования и пытался скрыться. Гражданские люди, которые его защищали якобы выкрутили и украли ниппели из колес и выбили стекло. Мужчине взамен вызвали "скорую", медики оказали ему помощь.
Конфликты с ТЦК: последние новости
В Виннице в пункт сбора привезли мужчин, которые находились в розыске за уклонение от призыва. С ними приехали жены, которые пытались освободить задержанных. Они собрали толпу и вели трансляцию с места в социальных сетях. Вследствие сопротивления представители Винницкого ТЦК не смогли вовремя выполнить свои обязанности. Гражданкам предъявили подозрения в подстрекательстве к препятствованию и непосредственном препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
В Одесской области 43-летний мужчина угнал служебный автомобиль ТЦК и СП и сумку водителя с личными документами. Он сел в авто, когда его должны были везти на ВВК. В какой-то момент мужчина перепрыгнул на водительское сиденье и поехал домой. Рассказывает, – преступление заранее не планировал. Ему предъявили обвинение за незаконное завладение транспортным средством.
В Салтовском районе Харькова мужчина имел конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. Во время проверки военно-учетных документов он сбежал. Когда его начали догонять, на пути представителей военкомата вышел другой мужчина, который распылил газовый баллончик. Служащие получили легкие телесные повреждения.