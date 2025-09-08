Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы областной прокуратуры.
Что известно о конфликте с ТЦК в Виннице?
По данным следствия, 1 августа военные из городского ТЦК доставили в пункт сбора мужчин, которые находились в розыске за уклонение от призыва или которые не имеют временного освобождения от призыва.
"Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой". В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях", – пишут в прокуратуре.
Там отметили, что из-за таких действий подозреваемых военные Винницкого ТЦК не смогли вовремя выполнить свои обязанности. Действия гражданок квалифицировали как подстрекательство к препятствованию и непосредственное препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.
Другие случаи: последние новости
В августе в прокуратуре сообщали, что взят под стражу мужчина, который в Харькове напал с ножом на полицейского и 3 сотрудников ТЦК.
Также недавно в Киеве во время мероприятий оповещения мужчина укусил работника полиции.
В начале сентября сообщалось, что в Харькове мужчина напал на военнослужащего РТЦК и СП с применением газового баллончика и раскладной палки. В результате сотрудник РТЦК получил легкие телесные повреждения.