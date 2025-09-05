Сейчас ему грозит тюрьма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Что известно о ситуации?
По данным следствия, 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на присутствие водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.
Позже он покинул транспортное средство на окраине населенного пункта, после чего пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами. Впоследствии нарушителя разыскали и забрали у него чужие вещи.
После этого правонарушитель признался что к преступлению не готовился, а совершил его внезапно.
По данным правоохранителей, собрав достаточно доказательств, следователи предъявили мужчине обвинение по статье о незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.
Мужчина совершил преступление неожиданно для себя, когда должен был ехать проходить военно-врачебную комиссию. Ему грозит до пяти лет лишения свободы,
– говорится в сообщении.
Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.
Другие подобные случаи
Недавно в Салтовском районе города Харьков житель напал на военнослужащего РТЦК и СП с применением газового баллончика и раскладной палки. В результате последний получил легкие телесные повреждения.
Также ранее в Киеве во время проверки военно-учетных документов мужчина укусил сотрудника полиции. После этого полиция надела на нарушителя наручники. Его задержали и доставили для прохождения ВВК.
Еще в августе в Харькове мужчина напал с ножом на трех военнослужащих ТЦК и полицейского. Его задержали, ему инкриминируют посягательство на жизнь правоохранителя и покушение на убийство двух или более лиц.
Уже в конце августа в Днепре мужчина во время проверки военно-учетных документов пытался спровоцировать драку с ТЦК и сбежал после выстрела холостым патроном. Жертв или пострадавших из-за этого нет.