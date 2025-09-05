Сейчас ему грозит тюрьма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Что известно о ситуации?

По данным следствия, 43-летний гражданин сел в служебный автомобиль и, несмотря на присутствие водителя, который стоял рядом и должен был везти пассажира на обследование в ВВК, внезапно перескочил на переднее сиденье и уехал.

Позже он покинул транспортное средство на окраине населенного пункта, после чего пошел домой, прихватив из салона сумку водителя с важными личными документами. Впоследствии нарушителя разыскали и забрали у него чужие вещи.

После этого правонарушитель признался что к преступлению не готовился, а совершил его внезапно.

По данным правоохранителей, собрав достаточно доказательств, следователи предъявили мужчине обвинение по статье о незаконном завладении транспортным средством, паспортом и другими важными личными документами.

Мужчина совершил преступление неожиданно для себя, когда должен был ехать проходить военно-врачебную комиссию. Ему грозит до пяти лет лишения свободы,

– говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

