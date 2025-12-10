Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Так начиналась "Паутина": уникальные кадры подготовки к спецоперации

О каких деталях операции "Паутина" стало известно?

По свидетельствам участников операции, все началось с того, что российский водитель грузовика случайно сдвинул крышу кабины, открыв скрытый груз – беспилотники.

В свою очередь, водитель позвонил украинцу Артему Тимофееву, который долгое время жил в России и координировал спецоперацию. Ему срочно придумали легенду: якобы груз – это охотничьи кабины с дронами для слежения за животными. После этого водитель прислал фото с крышей на месте, и операция продолжилась.

Спецоперация СБУ "Паутина" / Фото Wall Street Journal

В издании объяснили, что СБУ создала сложную транспортную сеть для доставки сотен дронов и восьми сборных кабин в Россию. Грузы попадали через границу, используя коррупционные лазейки российской таможни.

В конце мая пять грузовиков разъехались разными маршрутами по России, а 1 июня более сотни дронов одновременно поднялась в воздух и нанесла удары по четырем российским аэродромам.

Сборку компонентов на территории России осуществляли Артем Тимофеев и его жена Екатерина – выходцы из Украины, которые после экономического кризиса 2014 года переехали в Россию.

В Челябинске Артем основал логистическую фирму, нанимал водителей, обустроил склад и незаметно руководил запуском операции "Паутина". Водители даже не подозревали, что именно перевозят.

Как состоялась операция "Паутина"?