Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Про які деталі операції "Павутина" стало відомо?

За свідченнями учасників операції, все почалося з того, що російський водій вантажівки випадково зсунув дах кабіни, відкривши прихований вантаж – безпілотники.

Своєю чергою, водій зателефонував українцю Артему Тимофєєву, який довгий час жив у Росії та координував спецоперацію. Йому терміново вигадали легенду: нібито вантаж – це мисливські кабіни з дронами для стеження за тваринами. Після цього водій надіслав фото з дахом на місці, і операція продовжилася.

Спецоперація СБУ "Павутина" / Фото Wall Street Journal

У виданні пояснили, що СБУ створила складну транспортну мережу для доставки сотень дронів та восьми збірних кабін до Росії. Вантажі потрапляли через кордон, використовуючи корупційні лазівки російської митниці.

У кінці травня п’ять вантажівок роз’їхалися різними маршрутами по Росії, а 1 червня понад сотня дронів одночасно піднялася в повітря та завдала ударів по чотирьох російських аеродромах.

Збірку компонентів на території Росії здійснювали Артем Тимофєєв та його дружина Катерина – вихідці з України, які після економічної кризи 2014 року переїхали до Росії.

У Челябінську Артем заснував логістичну фірму, наймав водіїв, облаштував склад і непомітно керував запуском операції "Павутина". Водії навіть не підозрювали, що саме перевозять.

Як відбулася операція "Павутина"?