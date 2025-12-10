Про це пише 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Так розпочиналася "Павутина": унікальні кадри підготовки до спецоперації
Про які деталі операції "Павутина" стало відомо?
За свідченнями учасників операції, все почалося з того, що російський водій вантажівки випадково зсунув дах кабіни, відкривши прихований вантаж – безпілотники.
Своєю чергою, водій зателефонував українцю Артему Тимофєєву, який довгий час жив у Росії та координував спецоперацію. Йому терміново вигадали легенду: нібито вантаж – це мисливські кабіни з дронами для стеження за тваринами. Після цього водій надіслав фото з дахом на місці, і операція продовжилася.
Спецоперація СБУ "Павутина" / Фото Wall Street Journal
У виданні пояснили, що СБУ створила складну транспортну мережу для доставки сотень дронів та восьми збірних кабін до Росії. Вантажі потрапляли через кордон, використовуючи корупційні лазівки російської митниці.
У кінці травня п’ять вантажівок роз’їхалися різними маршрутами по Росії, а 1 червня понад сотня дронів одночасно піднялася в повітря та завдала ударів по чотирьох російських аеродромах.
Збірку компонентів на території Росії здійснювали Артем Тимофєєв та його дружина Катерина – вихідці з України, які після економічної кризи 2014 року переїхали до Росії.
У Челябінську Артем заснував логістичну фірму, наймав водіїв, облаштував склад і непомітно керував запуском операції "Павутина". Водії навіть не підозрювали, що саме перевозять.
Як відбулася операція "Павутина"?
Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши 41 російський літак стратегічної авіації на чотирьох аеродромах у Росії.
За словами джерел, операцію "Павутина" СБУ готувала понад півтора року. Також варто зазначити, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні.
У СБУ розповіли, що орієнтовна вартість стратегічної авіації Росії, яка була вражена, – 7 мільярдів доларів.