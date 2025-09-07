По словам военного, ТЦК предлагали такие "услуги" его знакомому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ротана Крымского.

Что рассказал военный о коррупции в ТЦК Киева?

Он рассказал, что знакомого недавно "принял" ТЦК возле его дома. Без лишнего шума мужчину доставили на ВВК в одном из киевских военкоматов, а дальше отправили на ДЗРВ ожидать "покупателей".

Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение не получилось. Я начал искать другие варианты. На выходе мне назвали цифру в 8000 долларов – это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить,

– рассказывает Крымский.

Он добавил, что сумма в 30 тысяч долларов нужна просто, чтобы "уйти домой", то есть чтобы о мобилизованном "забыли" на день, без гарантии, что в следующий раз его не поймают снова.

Военный иронично отметил, что "видимо, надо начинать воровать соляру и откладывать на такие добрые дела".

