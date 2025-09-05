В чем подозревают руководительницу аэропорта "Одесса"?

По поручению заместителя генпрокурора Украины руководительнице аэропорта уже объявлено о подозрении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Следствие установило, что коммунальное предприятие, которое эксплуатирует аэродром "Одесса", до конца 2020 года получало средства за услуги, входящих в его деятельность:

обслуживание взлета и посадки самолетов;

обеспечение их сверхнормативной стоянки и тому подобное.

Предоставление соответствующих услуг и получения платы за них соответствовало цели, которая определена в уставе предприятия. А именно оно получало прибыль в пользу общины Одессы.

Однако прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро установили и собрали достаточно доказательств, что в 2020 году исполняющая обязанности гендиректора намеренно не приняла меры, чтобы обеспечить деятельность КП, эксплуатирующего аэродром "Одесса".

Зато руководитель целенаправленно помогала получить статус эксплуатанта другому частному предприятию.

Указанное привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и как следствие получения прибыли в интересах территориальной общины. Зато такая прибыль с конца 2020 года получалась уже другим субъектом хозяйствования частной формы собственности,

– отмечает САП.

В итоге такие действия руководительницы и ее бездействие, по выводам следствия, привели к материальному ущербу на сумму 15,6 миллиона гривен. Столько доходов недополучило коммунальное предприятие Одесской общины.

Сейчас продолжается досудебное расследование по этому делу.

Вопрос о мере пресечения дл подозреваемой решается.

Важно! По информации "РБК-Украина", в злоупотреблении подозревается Ольга Макогонюк.

Что известно об аэропорте "Одесса"? Международный аэропорт "Одесса" – один из крупнейших авиахабов Украины, расположенный в 7 километрах от центра города, работает с 1924 года и обеспечивает внутреннее и международное авиасообщение. В 2017 году открыли новый терминал, способный обслуживать до 1 000 пассажиров в час, а в 2021–2022 годах – модернизировали взлетно-посадочную полосу, принимающую самолеты класса Boeing 767 и Airbus A330. До полномасштабной войны он входил в тройку ведущих аэропортов Украины с пассажиропотоком более миллиона человек в год.

Какие еще скандалы связаны с аэропортом "Одесса"?