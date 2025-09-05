В чем подозревают руководительницу аэропорта "Одесса"?
По поручению заместителя генпрокурора Украины руководительнице аэропорта уже объявлено о подозрении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Смотрите также НАБУ и САП объявили подозрение бригадному генералу СБУ Витюку: в Службе назвали это "местью"
Следствие установило, что коммунальное предприятие, которое эксплуатирует аэродром "Одесса", до конца 2020 года получало средства за услуги, входящих в его деятельность:
- обслуживание взлета и посадки самолетов;
- обеспечение их сверхнормативной стоянки и тому подобное.
Предоставление соответствующих услуг и получения платы за них соответствовало цели, которая определена в уставе предприятия. А именно оно получало прибыль в пользу общины Одессы.
- Однако прокуроры САП и детективы Национального антикоррупционного бюро установили и собрали достаточно доказательств, что в 2020 году исполняющая обязанности гендиректора намеренно не приняла меры, чтобы обеспечить деятельность КП, эксплуатирующего аэродром "Одесса".
- Зато руководитель целенаправленно помогала получить статус эксплуатанта другому частному предприятию.
Указанное привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и как следствие получения прибыли в интересах территориальной общины. Зато такая прибыль с конца 2020 года получалась уже другим субъектом хозяйствования частной формы собственности,
– отмечает САП.
В итоге такие действия руководительницы и ее бездействие, по выводам следствия, привели к материальному ущербу на сумму 15,6 миллиона гривен. Столько доходов недополучило коммунальное предприятие Одесской общины.
- Сейчас продолжается досудебное расследование по этому делу.
- Вопрос о мере пресечения дл подозреваемой решается.
Важно! По информации "РБК-Украина", в злоупотреблении подозревается Ольга Макогонюк.
Что известно об аэропорте "Одесса"?
Международный аэропорт "Одесса" – один из крупнейших авиахабов Украины, расположенный в 7 километрах от центра города, работает с 1924 года и обеспечивает внутреннее и международное авиасообщение. В 2017 году открыли новый терминал, способный обслуживать до 1 000 пассажиров в час, а в 2021–2022 годах – модернизировали взлетно-посадочную полосу, принимающую самолеты класса Boeing 767 и Airbus A330. До полномасштабной войны он входил в тройку ведущих аэропортов Украины с пассажиропотоком более миллиона человек в год.
Какие еще скандалы связаны с аэропортом "Одесса"?
- Напомним, что в 2011 году одесские бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович реализовали схему, в результате которой город фактически потерял контроль над аэропортом "Одесса" и остался без доходов, в то время как сами они годами получали прибыль.
- В июне 2025 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение, по которому семеро фигурантов дела признали вину и получили условные сроки. Они обязались вернуть государству и одесской общине более 1 миллиарда гривен.
- Позже в САП сообщили, что аэропорт "Одесса" вернули в собственность общины города Одессы, после того как подозреваемые заключили соглашение со следствием.