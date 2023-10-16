WWRT подала иск против Бориса Кауфмана и Carosan Trading Limited в судах Британских Виргинских островов в 2021 году.

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Приказ Верховного суда Восточных Карибских островов влечет за собой рассмотрение дела Судебным Комитетом Тайного Совета (СКТС), высшим судом Великобритании. Это последнее в ряде решений, принятых против Кауфмана, арестованного в начале этого года по уголовным обвинениям в Украине.

7 сентября 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Бориса Кауфмана по уголовному делу, которое продолжается в Украине и касается вероятного незаконного захвата международного аэропорта "Одесса". В 2011 году право собственности на 75% аэропорта было передано Odessa Airport Development Limited – компании, контролируемой Борисом Кауфманом. Утверждается, что именно он продолжает владеть значительными активами прямо или косвенно через различные деловые связи, в частности, в Великобритании.

Борис Кауфман – ответчик по делу WWRT против Бориса Кауфмана по иску о взыскании 80 миллионов долларов, рассматриваемого Тайным Советом Его Величества в Великобритании, остается под арестом в Украине. Недавно Высший антикоррупционный суд Украины оставил Кауфмана под арестом на условиях залога 230 миллионов гривен. Кауфман подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству более чем на 2,5 миллиарда гривен.



Ольга Гутовская – директор и мажоритарная владелица акций английской компании WWRT / Фото WWRT

На недавнем заседании по уголовному делу против Кауфмана, состоявшемся в Высшем антикоррупционном суде Украины, одним из ключевых доказательств обвинения стали показания Ольги Гутовской, известного юриста и бизнес-леди, мажоритарной владелицы WWRT и управляющего партнера ЮФ "Gutovska & Partners".

Мы с удовольствием наблюдаем за ростом антикоррупционных инициатив в Украине. WWRT приняла решение помочь Украине в обеспечении расследования и справедливого рассмотрения дела Одесского аэропорта. Мы предоставим соответствующие исследования наших английских юристов и детективов касательно имущества господина Кауфмана и его партнеров для обеспечения возврата Украине 2,5 миллиарда гривен средств, а также другие материалы,

– прокомментировала Ольга Гутовская, директор и мажоритарная владелица акций английской компании WWRT.

Rosling King LLP действует от имени WWRT в апелляции Судебного Комитета Тайного Совета, а международная юридическая фирма Conyers сотрудничает с Gutovska & Partners на БВО и Украине.