В частности, его заключили под стражу с возможностью внести залог. В ВАКС подчеркнули, что досудебное расследование по делу мужчины еще продолжается.

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Кауфману избрали меру пресечения

В ВАКС отметили, что срок содержания Кауфмана под стражей, с учетом срока досудебного расследования, продлится до 29 октября 2023 года включительно. В то же время, ему также назначили альтернативу содержанию под стражей.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Как альтернативу этой мере пресечения следователь судья определил залог в размере 268 миллионов 400 тысяч гривен,

– отметили в ВАКС.

В то же время, если за бизнесмена внесут денежный залог и он освободится из-под стражи, на Кауфмана все же возложат дополнительные обязательства.

В частности, бизнес должен будет:

прибывать по первому требованию к детективу НАБУ;

не покидать пределы г. Одессы и г. Киева без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда;

сообщать детективу или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд из Украины.

Следует отметить, что прокуроры настаивали на значительно большем залоге, а именно 992,4 миллиона гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство правоохранителей.

САП сообщила подозрение Кауфману из-за завладения аэропортом

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре 29 августа отметили, разоблачивших схему незаконного завладения Международным аэропортом "Одесса". Кроме этого, завладевшие им люди, среди которых был и Борис Кауфман, получили 2,5 миллиарда гривен дохода от его деятельности.

"При процессуальном руководстве прокурора САП и детективах НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 известных в регионе бизнесмена", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2011 году группа лиц, в которую входили все эти лица, разработали и реализовали преступную схему, в результате чего имущественный комплекс международного аэропорта перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В то же время лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности,

– сказали в САП.

Прокуроры отметили, что в результате таких действий местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 миллиарда гривен, часть из которых, а именно 118 миллионов гривен, это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

В САП подчеркнули, что досудебное расследование о присвоении этого объекта продолжается. Когда причастность к преступлению всех подозреваемых по этому делу докажет суд, им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.