Алекс Борухович раньше был Александром Грановским. Заметим, не путайте с бывшим народным депутатом Грановским, подозреваемым во взяточничестве. Это разные люди.

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Борухович может выйти под залог

Прокуроры просили суд заключить подозреваемого под стражу без права внесения залога. Однако судья решил предоставить эту возможность фигуранту. Тогда он должен будет:

прибывать по каждому требованию детективов, прокуроров или судьи;

не выезжать за пределы Одессы без разрешения;

не общаться с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение детективам НАБУ документы для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Если залога не будет, Борухович будет сидеть под стражей до 5 февраля 2023 года.

Обратите внимание! По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, за Боруховича хотел поручиться главный раввин Одессы Авраам Вольф. Однако он не пришел на заседание, а только предоставил письменную просьбу.

Подозреваемый – бизнес-партнер Кауфмана

По данным следствия, Борухович вместе с бизнес-партнером миллионером Геннадием Кауфманом являлись руководителями преступной организации. Они занимались регулярным подкупом чиновников Одесского городского совета и контролировали местный бизнес и застройщиков.

Они имели на все свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен. Фактически они создали "единственное окно" для местных предпринимателей и застройщиков, контролировали и влияли на решения депутатов и чиновников горсовета,

– рассказали в САП.

Кауфман и Борухович контролировали и согласовывали расходы в бюджет, получали взятки или квадратные метры от застройщиков за отвод земельных участков. Предприниматели, которые хотели предоставлять услуги или товары горсовету, должны были платить подозреваемым 10% отката.

Кстати, фигуранты могли даже иметь специальную комнату для встреч, которая имела звукоизоляцию.

В то же время, на суде Борухович заявил, что ничем не законным не занимался.