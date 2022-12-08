Алекс Борухович раньше был Александром Грановским. Заметим, не путайте с бывшим народным депутатом Грановским, подозреваемым во взяточничестве. Это разные люди.
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Борухович может выйти под залог
Прокуроры просили суд заключить подозреваемого под стражу без права внесения залога. Однако судья решил предоставить эту возможность фигуранту. Тогда он должен будет:
- прибывать по каждому требованию детективов, прокуроров или судьи;
- не выезжать за пределы Одессы без разрешения;
- не общаться с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение детективам НАБУ документы для выезда за границу;
- носить электронный браслет.
Если залога не будет, Борухович будет сидеть под стражей до 5 февраля 2023 года.
Подозреваемый – бизнес-партнер Кауфмана
По данным следствия, Борухович вместе с бизнес-партнером миллионером Геннадием Кауфманом являлись руководителями преступной организации. Они занимались регулярным подкупом чиновников Одесского городского совета и контролировали местный бизнес и застройщиков.
Они имели на все свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен. Фактически они создали "единственное окно" для местных предпринимателей и застройщиков, контролировали и влияли на решения депутатов и чиновников горсовета,
– рассказали в САП.
Кауфман и Борухович контролировали и согласовывали расходы в бюджет, получали взятки или квадратные метры от застройщиков за отвод земельных участков. Предприниматели, которые хотели предоставлять услуги или товары горсовету, должны были платить подозреваемым 10% отката.
Кстати, фигуранты могли даже иметь специальную комнату для встреч, которая имела звукоизоляцию.
В то же время, на суде Борухович заявил, что ничем не законным не занимался.