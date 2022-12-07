Решение об аресте Грановского одобрил следователь судья ВАКС Андрей Бицюк. О такой мере предосторожности ходатайствовали детективы Национального антикоррупционного бюро.
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Это решение открывает путь для розыска Грановского через Интерпол. Если он появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение 48 часов для избрания меры пресечения,
– сообщили в ГПК.
Грановского подозревают в коррупционной схеме
Дело бывшего парламентария касается схемы на Одесском припортовом заводе, по которой завод недополучил 93,3 миллиона гривен.
В 2015 году ОПЗ заключил несколько соглашений с компанией Newscope Estates Ltd., которые касались продажи удобрений. Антикоррупционеры считают, что эта компания выполняла роль "прокладки". Все потому, что ОПЗ ничего ей не снабжал, а в контрактах намеренно занизили стоимость удобрений.
Дальше удобрения продавали реальным покупателям по рыночной цене. Интересно, что их даже напрямую отгружали из ОПЗ. Разницу в цене организаторы схемы выводили на связанные с ними счета.
Среди других подозреваемых по этому делу есть:
- заместитель директора ОПЗ Степан Кимичиджи,
- начальник отдела экспортных поставок и сбыта ОПЗ Игорь Чичельницкий,
- владелец Newscope Estates Limited Павел Чумак.
Кстати, адвокаты Грановского утверждают, что тот, дескать, не скрывается, а проживает на Кипре.