Именно поэтому суд обязал Генеральную прокуратуру открыть дело против Ирины Аллахвердиевой. После этого производство должны быть переданы в НАБУ и САП, которые должны провести расследование и проверить факты.

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Против Аллахвердиевой должны открыть дело

Высший антикорсуд поддержал жалобу ЦБК и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой,

– сообщили в Центре противодействия коррупции.

Более того, определение Высшего антикоррупционного суда не подлежит обжалованию, а генеральный прокурор Андрей Костин обязан зарегистрировать дело и сообщить суду, что выполнил решение.

Миллионные подарки и часы с бриллиантами

В Центре противодействия коррупции обнаружили, что Ирина Аллахвердиева получила в подарок:

почти 20 миллионов гривен;

швейцарские часы за 310 тысяч гривен, которые инкрустированы 11 белыми бриллиантами.

Дарителем был ее отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не могли делать такие подарки,

– говорится в сообщении.

Сама народная депутат 4 сентября внесла изменения в свою декларацию. В частности, она добавила, что получила подарки :

денежный – в размере 5,37 миллиона гривен;

наручные часы Defy Midnight, которые производит швейцарский производитель роскошных часов Zenith.

Согласно Единому государственному реестру деклараций, "слугу" 1 сентября обогатил подарками отец - Валерий Владимирович Сурин.

Что известно об Ирине Аллахвердиевой: коротко

44-летняя Ирина Аллахвердиева стала народным депутатом Верховной Рады 9 созыва 21 июля 2019 года. Она прошла в Раду под номером 116 в списках "Слуги народа".

Известно, что по образованию политика является экономисткой по бухгалтерскому учету и финансам. Она окончила государственную аграрную академию в Николаеве, откуда сама родом.

В родном городе работала заместитель директора по развитию в Николаевском филиале страховой компании "ИНГО Украина", впоследствии на аналогичной должности - в Николаевском городском страховом агентстве "Инкомстрах". После этого – директор Николаевской областной дирекции страховой компании "Уника".

В декларации за 2019 год указала сына. В собственности имела 50% квартиры на 63 квадрата в Николаеве, недостроенную квартиру в Грузии на 30 квадратов, а также землю площадью 77 тысяч 300 квадратов, часы Frederique Constant за 145 тысяч 800 гривен и авто Lexus за 504 тысячи гривен.

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