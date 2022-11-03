Саме тому суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити справу проти Ірини Аллахвердієвої. Після цього провадження мають передати в НАБУ та САП, які повинні провести розслідування та перевірити факти.

Читайте також Ірина Аллахвердієва – біографія депутатки, яку колеги обізвали "робочою бабою"

Проти Аллахвердієвої мають відкрити справу

Вищий антикорсуд підтримав скаргу ЦПК і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої,

– повідомили в Центрі протидії корупції.

Ба більше, ухвала Вищого антикорупційного суду не підлягає оскарженню, а генеральний прокурор Андрій Костін зобов'язаний зареєструвати справу та повідомити суд, що виконав рішення.

Мільйонні подарунки та годинник з діамантами

У Центрі протидії корупції виявили, що Ірина Аллахвердієва отримала в подарунок:

майже 20 мільйонів гривень;

швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, який інкрустований 11 білими діамантами.

Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливає, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки,

– мовиться в повідомленні.

Сама народна депутатка 4 вересня внесла зміни у свою декларацію. Зокрема, вона додала, що отримала подарунки:

грошовий – у вигляді 5,37 мільйона гривень;

наручний годинник Defy Midnight, який виготовляє швейцарський виробник розкішних годинників Zenith.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій, "слугу" 1 вересня збагатив подарунками батько – Валерій Володимирович Сурін.

Що відомо про Ірину Аллахвердієву: коротко

44-річна Ірина Аллахвердієва стала народною депутаткою Верховної Ради 9 скликання 21 липня 2019 року. Вона пройшла у Раду під номером 116 в списках "Слуги народу".

Відомо, що за освітою політикиня є економісткою із бухгалтерського обліку та фінансів. Вона закінчила державну аграрну академію в Миколаєві, звідки сама родом.

У рідному місті працювала заступницею директора з розвитку в Миколаївській філії страхової компанії "ІНГО Україна", згодом на аналогічній посаді – в Миколаївському міському страховому агентстві "Інкомстрах". Після цього – директоркою Миколаївської обласної дирекції страхової компанії "Уніка".

У декларації за 2019 рік вказала сина. У власності мала 50% квартири на 63 квадрати в Миколаєві, недобудовану квартиру в Грузії на 30 квадратів, а також землю площею 77 тисяч 300 квадратів, годинник Frederique Constant за 145 тисяч 800 гривень та авто Lexus за 504 тисячі гривень.

Дивіться також – у Верховному Суді спалахнув скандал: відео