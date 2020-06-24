Депутатка з Миколаєва, яка пройшла в Раду під 116 номером у списку "Слуги народу", фахівчиня у царині економіки та страхування, "фешн-діва 9-го скликання" і, як начебто вважають Арахамія з Корнієнком, "баба робоча". Що відомо про Ірину Аллахвердієву – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографічні відомості – коротко

21 липня 2019 року Ірина Аллахвердіева стала депутаткою Верховної Ради України 9 скликання, нагадує 24 канал, у списку "Слуги народу" була під 116 номером.

Біографії, які варто знати Роман Абрамовський: що відомо про новопризначеного міністра екології

У ВРУ увійшла до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, опікується підкомітетом з тарифного і нетарифного регулювання.

Ірина Аллахвердіева народилася 1978 року в Миколаєві.

Закінчила Миколаївську державну аграрну академію, економіст із бухгалтерського обліку та фінансів.

Знак зодіаку – Діва.

Про роботу у Миколаєві відомо небагато:

Була заступницею директора з розвитку в Миколаївській філії ЗАТ АСК "ІНГО Україна",

Заступником директора Миколаївського міського страхового агентства ЗАТ "Інкомстрах",

Директоркою Миколаївської обласної дирекції АТ СК "Уніка".



Аллахвердієва у Верховній Раді / Фото Politeka

Майно, доходи та заощадження

У декларації за 2019 рік з членів родини вказаний тільки син.

Нерухоме і рухоме майно

Є квартира в Миколаєві площею 63 квадратних метри, якою володіє Аллахвердіева з 2007 року і лише на 50%.

в Миколаєві площею 63 квадратних метри, якою володіє Аллахвердіева з 2007 року і лише на 50%. Має жінка ще недобудовану квартиру (готельний номер) у Грузії площею у 30 "квадратів".

І земельна ділянка в області площею 77300 квадратних метрів.

в області площею 77300 квадратних метрів. Із цінних рухомих предметів є у декларації годинник Frederique Constant вартістю 145 800 гривень.

Frederique Constant вартістю 145 800 гривень. І ще автомобіль Lexus за 504 тисячі гривень (і годинник, і авто набуті у 2017 році).

Доходи й заощадження

Зарплата – 101 тисяча з АТ СК "Уніка" і 159 тисяч з ВРУ.

Однак ще 692 тисячі надійшли як "повернення коштів за Договором купівлі-продажу майнових прав" від ТОВ "Кадорр-Каманіна".

надійшли як "повернення коштів за Договором купівлі-продажу майнових прав" від ТОВ "Кадорр-Каманіна". На рахунках у банках Аллахвердіева начебто нічого не має (але має кредит у Грузії – майже на 14 тисяч доларів, половину з яких вже сплатила).

– майже на 14 тисяч доларів, половину з яких вже сплатила). Натомість готівкою тримає 100 000 гривень, 75 000 доларів і 30 000 євро.

Читайте також Тищенко не зміг відповісти, скільки депутатів у Раді: відео



Аллахвердієва – "фешн-діва" ВРУ 9-го скликання / Фото з соцмереж

Скандали та чутки

"Фешн-діва 9-го скликання"

Депутатка "Слуги народу" Аллахвердіева полюбляє відвідувати парламент у гламурному одязі та з модними аксесуарами. У деяких ЗМІ її навіть називали "фешн-діва 9-го скликання". Аллахвердіеву помічали:

Із сумочкою від Gucci за 1892 долари (у жовтні 2019),

за 1892 долари (у жовтні 2019), У сукні від Versace за кількасот євро (липень 2019),

за кількасот євро (липень 2019), З новим iPhone 11 Pro Max за 41 тисячу гривень (листопад 2019).

Зауважимо, середня зарплата депутата на той час була приблизно 25 тисяч.



Сумка Gucci Аллахвердієвої / Фото "Страна"



Сукня Аллахвердієвої від Versace / Фото TK Media

ДТП у Миколаєві

26 січня 2020 року Аллахвердіева потрапила в аварію в рідному Миколаєві.

Хотіла припаркуватися у власному LEXUS, але, повертаючи праворуч із крайнього лівого ряду, зіткнулася з автомобілем Mazda.

У ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.



ДТП з Аллахвердієвою у січні 2020 / Фото Novosto-N

"Баба робоча"

Останній скандал пов'язаний із депутатами Корнієнком та Арахамією.

23 червня вони у Миколаєві обговорювали Аллахвердієву, і при цьому лунали фрази на кшталт "вона баба робоча взагалі, як корабельна сосна" . Розмова потрапила на відео, яке викликало гучний резонанс.

. Розмова потрапила на відео, яке викликало гучний резонанс. Згодом обоє політиків заявили, що відео змонтоване. Таку ж думку – про фейк і низькопробний бруд – у фейсбуці висловила і сама Аллахвердієва.

Зауважимо, відео насправді навряд чи змонтоване, адже розмову депутатів чули у прямому ефірі мешканці Миколаєва: місцевий телеканал тоді вже розпочав трансляцію онлайн.