Ірина Аллахвердієва – біографія депутатки, яку колеги обізвали "робочою бабою"
Депутатка з Миколаєва, яка пройшла в Раду під 116 номером у списку "Слуги народу", фахівчиня у царині економіки та страхування, "фешн-діва 9-го скликання" і, як начебто вважають Арахамія з Корнієнком, "баба робоча". Що відомо про Ірину Аллахвердієву – читайте у матеріалі 24 каналу.
Біографічні відомості – коротко
21 липня 2019 року Ірина Аллахвердіева стала депутаткою Верховної Ради України 9 скликання, нагадує 24 канал, у списку "Слуги народу" була під 116 номером.
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У ВРУ увійшла до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, опікується підкомітетом з тарифного і нетарифного регулювання.
- Ірина Аллахвердіева народилася 1978 року в Миколаєві.
- Закінчила Миколаївську державну аграрну академію, економіст із бухгалтерського обліку та фінансів.
- Знак зодіаку – Діва.
Про роботу у Миколаєві відомо небагато:
- Була заступницею директора з розвитку в Миколаївській філії ЗАТ АСК "ІНГО Україна",
- Заступником директора Миколаївського міського страхового агентства ЗАТ "Інкомстрах",
- Директоркою Миколаївської обласної дирекції АТ СК "Уніка".
Аллахвердієва у Верховній Раді / Фото Politeka
Майно, доходи та заощадження
У декларації за 2019 рік з членів родини вказаний тільки син.
Нерухоме і рухоме майно
- Є квартира в Миколаєві площею 63 квадратних метри, якою володіє Аллахвердіева з 2007 року і лише на 50%.
- Має жінка ще недобудовану квартиру (готельний номер) у Грузії площею у 30 "квадратів".
- І земельна ділянка в області площею 77300 квадратних метрів.
- Із цінних рухомих предметів є у декларації годинник Frederique Constant вартістю 145 800 гривень.
- І ще автомобіль Lexus за 504 тисячі гривень (і годинник, і авто набуті у 2017 році).
Доходи й заощадження
- Зарплата – 101 тисяча з АТ СК "Уніка" і 159 тисяч з ВРУ.
- Однак ще 692 тисячі надійшли як "повернення коштів за Договором купівлі-продажу майнових прав" від ТОВ "Кадорр-Каманіна".
- На рахунках у банках Аллахвердіева начебто нічого не має (але має кредит у Грузії – майже на 14 тисяч доларів, половину з яких вже сплатила).
- Натомість готівкою тримає 100 000 гривень, 75 000 доларів і 30 000 євро.
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Аллахвердієва – "фешн-діва" ВРУ 9-го скликання / Фото з соцмереж
Скандали та чутки
"Фешн-діва 9-го скликання"
Депутатка "Слуги народу" Аллахвердіева полюбляє відвідувати парламент у гламурному одязі та з модними аксесуарами. У деяких ЗМІ її навіть називали "фешн-діва 9-го скликання". Аллахвердіеву помічали:
- Із сумочкою від Gucci за 1892 долари (у жовтні 2019),
- У сукні від Versace за кількасот євро (липень 2019),
- З новим iPhone 11 Pro Max за 41 тисячу гривень (листопад 2019).
Зауважимо, середня зарплата депутата на той час була приблизно 25 тисяч.
Сумка Gucci Аллахвердієвої / Фото "Страна"
Сукня Аллахвердієвої від Versace / Фото TK Media
ДТП у Миколаєві
- 26 січня 2020 року Аллахвердіева потрапила в аварію в рідному Миколаєві.
- Хотіла припаркуватися у власному LEXUS, але, повертаючи праворуч із крайнього лівого ряду, зіткнулася з автомобілем Mazda.
- У ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.
ДТП з Аллахвердієвою у січні 2020 / Фото Novosto-N
"Баба робоча"
- Останній скандал пов'язаний із депутатами Корнієнком та Арахамією.
- 23 червня вони у Миколаєві обговорювали Аллахвердієву, і при цьому лунали фрази на кшталт "вона баба робоча взагалі, як корабельна сосна". Розмова потрапила на відео, яке викликало гучний резонанс.
- Згодом обоє політиків заявили, що відео змонтоване. Таку ж думку – про фейк і низькопробний бруд – у фейсбуці висловила і сама Аллахвердієва.